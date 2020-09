C’est une histoire qui montre ô combien en football tout peut aller très vite. Il y a un mois et demi, on pensait que Saïd Benrahma était quasi-certain de retourner en équipe nationale. Très en jambes avec Brentford FC, le milieu offensif se présentait comme le remplaçant idéal de Youcef en conflit manifeste avec la direction d’Al Ahli Djeddah SC et d’ores et déjà « écarté » pour le prochain regroupement. Cependant, à son tour, Benrahma connaît aussi une passe moins reluisante avec le « Bees ». Préjudiciable pour une éventuelle sélection pour la date FIFA d’octobre ?

Voulant rejoindre un team de Premier League, Benrahma l’a dit ouvertement à son employeur et a fait l’impasse sur les deux sorties en championnat contre Birmingham et Huddersfield Town. Cette inactivité réduit ses chances d’être convoqué par Djamel Belmadi pour le stage à venir. Lui qui semblait devant une belle opportunité pour se faire de la place dans les plans du sélectionneur.

Quand on voit la succession des contretemps, on peut penser qu’il y a comme une malédiction qui touche Benrahma quand il s’agit de la sélection. Rappelez-vous, à l’approche de la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte, il s’était blessé. Cela l’avait mis définitivement hors des plans du coach pour le tournoi que les « Verts » ont finalement remporté. En octobre dernier, il a été aligné face à la RD Congo (1-1) en amical au stade Mustapha Tchaker (Blida). Mais Benrahma ne s’était pas vraiment montré à son avantage. Un peu plus d’une heure de jeu (62 minutes plus exactement) sur le pré de la ville des Roses sans avoir trop marqué les esprits cédant sa place à Hicham Boudaoui.



Fennec précoce mais inconstant

Ce fut la 3e et dernière apparition du natif d’Aïn Témouchent avec le maillot de l’Algérie. Auparavant, il avait été utilisé une fois (20 minutes comme substitut) par Christian Gourcuff. C’était toujours dans un match de préparation, joué le 13 octobre 2015, contre le Sénégal (1-0) au stade 5 juillet 1962 (Alger). Le milieu offensif avait 20ans à l’époque.

Après ce baptême assez précoce, il ne rejouera plus en sélection jusqu’à la venue de Belmadi et ce test face aux Tunisiens (1-0) le 26 mars 2019 dans lequel il a disputé 75 minutes. Soit 3 ans et demi d’attente à cause d’une carrière instable en clubs et des passages pas toujours évidents par Angers SCO, Gazélec Ajaccio et le LB Châteauroux avant de débarquer en D2 anglaise à Brentford. Tout au long de ses capes avec « El-Khadra », l’ancien sociétaire de l’OGC Nice n’a jamais connu la défaite (c’est un bon point) mais il ne s’est pas franchement illustré. En revanche, à partir de 2018, ses performances en club ont souvent été bonnes. D’ailleurs, lors de l’exercice écoulé, il était l’un des meilleurs éléments des Bees. Notamment après la reprise de la Championship où il a été décisif permettant à son équipe de postuler pour les play-offs et frôler l’accession en Premier League. Copie totale de 17 buts et 10 passes décisives en 46 apparitions.



Doublure de Belaïli et plus si affinités

Un bilan qui devait, logiquement, inciter Belmadi à le retenir pour la prochaine date FIFA en octobre (5-13). Toutefois, l’entame de l’opus 2020-2021 n’est pas aussi tonitruante que le finish de celui de 2019-2020. On a à faire à un Benrahma qui cherche à bouger de chez les Abeilles pour relever de nouveaux défis. Son départ vers un team de l’élite anglaise semble compliqué à 24 jours de la fermeture du mercato. Et ça plombe son moral. D’où son renoncement à disputer les deux premières sorties de Brentford en championnat contre Birmingham City et Huddersfield Town. Toutefois, hier, il était de retour dans le groupe pour le duel en EFL Cup (Coupe de la Ligue anglaise) chez West Bromwich. Cette posture n’inciterait pas le sélectionneur national à solliciter ses services. Pourtant, il y aura de la place sachant que Youcef Belaïli, inactif depuis un certain moment, car il ne s’entraîne plus, ne sera pas disponible pour la reprise internationale des Champions d’Afrique. La malchance de Benrahma est quasi-avérée quand il s’agit de l’EN au point de croire que c’est un autre plafond de verre qu’il devra percer. A 25 ans, il a encore du temps. Mais il faut dire que c’est le moment où jamais pour l’étaler un palier plus haut.n