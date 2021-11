Les inscriptions aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat (session 2022) seront ouvertes du 28 novembre au 23 décembre, a annoncé mercredi le ministère de l’Education nationale dans un communiqué.

« Le ministère informe l’ensemble des élèves des classes d’examens (Brevet d’enseignement moyen et Baccalauréat) scolarisés dans des établissements publics et privés et les candidats libres que les inscriptions seront ouvertes de dimanche 28 novembre 2021 à jeudi 23 décembre 2021 », a précisé la même source.

Pour les candidats scolarisés, « ce sont les directeurs d’établissement qui procèderont à l’inscription de leurs élèves concernés par ces examens via la plateforme numérique du ministère », et ce, afin d’épargner aux élèves et à leurs parents d’éventuels tracas liés aux inscriptions, a expliqué le communiqué.

Cette mesure, rendue possible grâce à la plateforme numérique du ministère de l’Education nationale, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer le service public, a ajouté la même source. Les candidats libres doivent quant à eux s’inscrire via les sites électroniques de l’Office national des examens et concours (ONEC) pour le Baccalauréat et https://bem.onec.dz pour le BEM, a indiqué le communiqué.

A cette occasion, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a salué tous les intervenants dans cette opération et adressé ses vœux de réussite à tous les candidats, selon la même source.