PAR MILINA KOUACI

Alors que les examens de fin d’année approchent à grand pas, le ministère de l’Education nationale rassure, encore une fois, les candidats quant aux mesures prises pour garantir le bon déroulement de la session de juin 2022. L’inspecteur central du ministère de l’Education, Abbas Bakhtaoui, a appelé les candidats à se concentrer sur leurs préparatifs et à ne pas prêter attention aux rumeurs propagées sur les réseaux sociaux.

Les sujets sont prêts et en phase d’impression, a fait savoir, hier, Abbas Bakhtaoui, inspecteur central du ministère de l’Education nationale. Ce dernier a indiqué que les membres des commissions chargées de l’élaboration des sujets ont commencé à travailler depuis janvier. «Actuellement, le staff chargé de cette mission est en quarantaine», a-t-il indiqué. Pour la session juin 2022, la fuite des sujets des examens officiels relèverait quasiment de l’impossible étant donné les mesures organisationnelles prises par le ministère en collaboration avec d’autres départements ministériels et institutions étatiques pour la sécurisation de ces examens, a estimé ce responsable, qui s’est exprimé à la Chaîne I de la Radio nationale.

Selon lui, «les sujets sont sous haute sécurité et aucune fuite n’est possible», insiste M. Bakhtaoui. Il a rappelé dans le même contexte que la «publication des sujets sur internet n’est tolérée qu’après avoir consommé la première moitié de la durée de chaque épreuve et que les élèves commencent à quitter les salles d’examen». Il indique que toute personne qui publie les sujets le jour de l’examen avant l’écoulement de la moitié du temps imparti est passible de peine allant à l’emprisonnement. Dans le même contexte, il a assuré que les sujets d’examen ne porteront que sur les leçons dispensées en présentiel et conformément aux instructions données par le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed aux membres des Commissions chargées de l’élaboration des sujets sur la nécessité de tenir compte «des cours dispensés en présentiel dans l’établissement scolaire durant les trois trimestres». Il a appelé, à cet égard, les candidats à se focaliser sur «les cours dispensés en classe» et à «ne pas prêter attention aux rumeurs, pour ne pas être perturbés et affectés négativement sur le plan psychologique».

Concernant les préparatifs au niveau des dix nouvelles wilayas, le responsable indique que les directions de l’Education ont parachevé la préparation des examens, de juin prochain. Ces derniers vont se dérouler, selon lui, dans des conditions ordinaires, tant le ministère assure un accompagnement direct dans tous les aspects et dans toutes les étapes.

Dans un autre registre, il a indiqué que le protocole sanitaire, adopté lors des deux dernières sessions, sera reconduit cette année. «Un protocole sanitaire s’appliquera au personnel encadrant et aux candidats. Parmi les mesures préventives, M. Bekhtaoui cite la distanciation physique, l’empêchement des encombrements à l’entrée et la sortie des centres d’examen, la limitation à 20 le nombre de candidats par salle, la désinfection et le nettoyage des centres d’examen, mise à disposition du gel hydro alcoolique. Il a fait savoir qu’une couverture sanitaire sera assurée dans chaque centre d’examen. Un staff médical, composé d’un médecin, d’un infirmier et d’un psychologue, sera présent dans chaque centre afin d’assurer l’accompagnement psychologique des candidats qui le nécessitent. Près d’un million et demi de candidats aux examens du baccalauréat et du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) sont inscrits à la session de 2022. 740 000 inscrits à l’examen du bac et 738 000 à l’épreuve du BEM. Les candidats au bac seront répartis sur plus de 2 500 centres d’examen et pour ceux du BEM sur 2 800 centres au niveau national.

Les épreuves du BEM se dérouleront du 6 au 8 juin prochain tandis que celles du bac sont prévues du 12 au 15 du même mois. Les centres d’examen ouvriront à 7H30, les candidats y accéderont en présentant une carte d’identité. Les épreuves débuteront à 8H30 et l’accès au centre ne sera plus possible, notamment après fermeture du portail et ouverture des enveloppes des sujets. «Les retardataires qui arrivent aux centres d’examens avant la distribution des sujets ont le droit de poursuivre l’épreuve, mais ceux qui arrivent après seront exclus», ajoute l’inspecteur central, en expliquant que lorsqu’un candidat du bac rate une seule épreuve, il sera exclu du reste des épreuves, contrairement à ceux du BEM. <

