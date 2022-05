En voulant renforcer le potentiel attractif du pays vis-à-vis des investisseurs étrangers, le gouvernement a inclus plusieurs avantages dans l’avant-projet de loi relatif à l’investissement, examiné, hier, en Conseil des ministres et qui a demandé un examen plus approfondi de l’avant-projet du code d’investissement en Conseil des ministres spécial jeudi prochain.

Par Hakim Ould Mohamed

Dans un contexte de tensions internationales, très contraignant pour les investisseurs, l’Algérie vient de revoir son cadrage juridique afin de profiter du mouvement des investissements directs étrangers (IDE) dans le monde. Ces derniers semblent migrer de plus en plus vers des zones à moindre risque, voire loin de l’onde de choc du conflit auquel sont confrontés Russes et Occidentaux. Pour cela, l’avant-projet de loi relatif à l’investissement a identifié plusieurs régimes d’incitations aussi bien au profit des investisseurs résidents qu’au bénéfice des IDE. Les régimes d’incitations sont répertoriés en fonction des secteurs prioritaires, des zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier et selon les investissements revêtant un caractère stratégique et/ou structurant. Ces régimes incitatifs concourent tous à encourager l’attractivité algérienne, s’orientant les uns et les autres vers une amélioration du régime fiscal et d’accès au foncier. D’emblée, l’avant-projet de loi relatif à l’investissement précise, en son article 21, que pour bénéficier des avantages prévus par ce nouveau texte réglementaire, les investissements doivent faire, préalablement à leur réalisation, l’objet d’un enregistrement auprès des guichets uniques, dans un secteur prioritaire et/ou dans une activité non exclue des avantages prévus par la présente loi. C’est parce que tous les investisseurs ne sont pas logés à la même enseigne. Les avantages sont canalisés exclusivement vers les secteurs jugés prioritaires, stratégiques et structurants ou bien vers ceux implantés dans des zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier. L’enregistrement de l’investissement donne lieu à l’octroi d’une attestation autorisant l’investisseur à se prévaloir, auprès de toutes les administrations et organismes concernés, des avantages auxquels il ouvre droit, conformément à l’article 4 de l’avant-projet de loi en question. Le régime d’incitation appliqué aux secteurs prioritaires attribue aux investisseurs diverses incitations fiscales, parafiscales et douanières, aussi bien pendant la phase de réalisation des projets que durant leur exploitation. Durant la phase de réalisation, les investisseurs bénéficient d’une exonération des droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement, de l’application du taux réduit de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement, d’une exemption du droit de mutation à titre onéreux et de la taxe de publicité foncière pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné, d’une exemption des droits d’enregistrement, ainsi que d’une rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets d’investissement.



Les incitatifs canalisés vers des secteurs et des régions

Ces avantages s’appliquent pour la durée minimale de la concession consentie. Les investisseurs bénéficient également d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition, ainsi que d’une exonération des droits d’enregistrement frappant les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital.

Au titre de la phase d’exploitation, pour une durée allant de trois à cinq ans, après constat d’entrée en exploitation, établi à la diligence de l’investisseur, ce dernier ouvre droit à une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et un abattement de 50% sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services de l’administration des Domaines. Quant au régime d’incitation appliqué aux investissements implantés dans des zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier, il prévoit, pour la phase réalisation des projets, l’application du même régime incitatif concernant les secteurs prioritaires, en plus d’une franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement. Au titre de la phase d’exploitation, les projets d’investissements bénéficient d’une exonération, pour une durée allant de cinq à dix ans en fonction du lieu d’implantation du projet d’investissement réalisé ainsi que sur la base d’une grille d’évaluation, prévue à l’article 23 dudit avant-projet, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). Concernant les investissements stratégiques et/ou structurants, ceux-ci bénéficient durant la phase de réalisation des avantages prévus par les deux précédents régimes en plus d’une franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement.

Une fois les investissements entrés en exploitation, l’investisseur peut bénéficier d’un allongement de la durée des avantages d’exploitation pour une période pouvant aller de trois à dix ans. En revanche, les avantages bénéficiant aux investissements stratégiques et structurants sont établis par voie de convention négociée entre l’investisseur et l’Agence agissant pour le compte de l’Etat. La convention est approuvée par le Conseil national de l’investissement, lit-on dans l’avant-projet de loi relatif à l’investissement. Par cette réforme, l’Exécutif entend ainsi fixer les règles du jeu dès le départ, définissant trois régimes d’incitations applicables aux investisseurs y figurant, tout en tirant au clair la nature des avantages pour chacun d’eux.