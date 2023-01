Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé, jeudi dernier à Alger, la clôture des travaux de la rencontre sur la préparation de l’examen d’évaluation des acquis de fin du cycle primaire, affirmant que cette démarche offrirait davantage de chances aux élèves pour aller au bout du cursus scolaire.

Les inspecteurs, membres du noyau national de l’élaboration de l’examen d’évaluation des acquis de fin de cycle primaire, se sont attelés à la révision et la définition des modèles des épreuves réalisées, ainsi qu’à l’élaboration d’un guide méthodologique à adopter en prévision des examens prévus durant la période allant du 2 au 18 mai 2023.

«Au cours de cette rencontre, les dernières étapes dans l’élaboration de l’évaluation des acquis de fin de cycle primaire ont été atteintes. Elle se substituera, cette année, à l’examen de fin de cycle primaire», a précisé le ministre dans une déclaration à la presse, relevant «’inutilité pédagogique» de l’ancien examen.

Et d’ajouter que «l’examen d’évaluation des acquis, à mettre en vigueur à la fin de l’année en cours, aura un caractère local et sera organisé au niveau des circonscriptions d’inspection». Expliquant que ce type d’évaluation est à même «d’offrir plus de chances aux élèves d’aller au bout du cursus scolaire et de réduire le taux de redoublement en 1re année moyenne».

Pour rappel, l’annulation de l’examen du certificat de fin d’études primaires était intervenue après une étude approfondie et exhaustive de l’efficacité sur les plans pédagogique, d’enseignement et d’évaluation.

