Le nouveau ministre des Finances, Brahim Djamel Kessali, nommé jeudi 14 juillet à ce poste par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, doit déjà passer son premier test après avoir assuré l’intérim d’argentier du pays à partir du 14 juin en remplacement d’Abderrahmane Raouya. Durant ce mois d’intérim, il avait du pain sur la planche, et pas des moindres. Il devait s’attaquer au projet de loi de finances complémentaire (PLFC) pour 2022 qui a été renvoyé pour enrichissement lors du Conseil des ministres tenu le 19 juin dernier. Ce projet de loi, enrichi, sera présenté aujourd’hui en Conseil des ministres pour un deuxième examen.

La réécriture du PLFC 2022 à la demande du Chef de l’Etat devait prendre en considération des volets importants aussi bien pour l’Etat que pour les citoyens, en ce sens que devraient être préservés les équilibres financiers ainsi que le pouvoir d’achat des Algériens. Des instructions fermes et des orientations ont été émises pour ce faire.

L’examen de l’avant-projet de loi de finances complémentaire en Conseil des ministres du 19 juin a permis au chef de l’Etat de recadrer le gouvernement sur le chapitre fiscal, l’instruisant de chercher de nouvelles sources afin «de pallier le manque de ressources» sans pour autant taxer davantage les Algériens. Brahim Djamel Kessali, alors intérimaire, avait la charge de ce dossier, afin que l’élaboration du projet de loi en question évite toute «pratique fiscale abusive, source d’injustice fiscale». Selon les orientations du Président Tebboune, «les citoyens à faible et moyen revenus ne doivent pas être la catégorie la plus soumise aux impôts», a-t-il souligné.

En effet, les salariés sont les premiers à payer les conséquences de cette injustice fiscale, car ils se trouvent être «l’un des principaux contribuables et une niche non négligeable pour les précédents gouvernements qui n’hésitaient pas à les taxer davantage», ont relevé les spécialistes. D’où, la loi de finances complémentaire pour 2022 «ne doit pas renfermer de nouveaux impôts, ni toucher sous aucune forme, la structure des prix appliqués actuellement, l’objectif étant de préserver le pouvoir d’achat et les acquis sociaux décidés par l’Etat en faveur des citoyens», selon les orientations du Chef de l’Etat reprises dans un communiqué de la présidence de la République ayant sanctionné la réunion du Conseil des ministres de juin. Le nouveau texte de la loi de finances complémentaire à examiner aujourd’hui devrait donc faire cesser cette «pratique abusive qui pénalise les salariés» et voler plutôt au secours des ménages malmenés ces dernières années par l’érosion du pouvoir d’achat. D’autres questions s’imposent au gouvernement et à l’administration fiscale en particulier, l’obligeant à «quêter d’autres niches au-delà d’une taxation simpliste des salariés, améliorer la collecte de l’impôt et à lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales», ont commenté les spécialistes.

Ce sont autant de facteurs dont devait tenir compte l’élaboration du PLFC pour 2022 au même titre que le renforcement des équilibres financiers de l’Etat, et dont la première condition est de ne pas aggraver le déficit budgétaire. L’enrichissement de la LFC intervient dans un contexte mondial et national plaidant pour un paramétrage minutieux du budget. Il s’agit d’un budget rectificatif, puisque le gros de la politique budgétaire de l’actuel exercice est contenu dans la loi de finances pour 2022. D’où la réécriture du PLFC a dû suivre, outre le paramètre qui consiste à ne pas pénaliser le citoyen par de nouvelles taxes, celui de veiller aux équilibres macroéconomiques de l’Etat en fonction des éléments de la conjoncture interne et externes, marquée par la hausse des cours du brut, mais aussi des engagements de l’Etat en devises pour couvrir les besoins en équipements, nécessaires pour faire repartir la croissance économique, mais aussi pour les besoins en produits alimentaires et intrants.

Après examen du nouveau texte du PLFC pour 2022 aujourd’hui, et dans le cas où il est adopté dans sa nouvelle formule, deux possibilités légales et réglementaires s’offrent pour sa mise en œuvre. La première est que le président de la République légifère par ordonnance, ce qui est une disposition constitutionnelle prévue également entre deux sessions du Parlement, sachant que les deux Chambres parlementaires sont en congé depuis la fin de la semaine dernière et qu’elles ne reprendront leurs activités qu’en septembre prochain.

La deuxième est que la LFC soit ajournée jusqu’à la prochaine session parlementaire, selon les dispositions légales. Mais il est clair que la loi de finances complémentaire pour 2022 ne pourra rester en attente jusqu’à septembre puisque c’est à cette période que l’examen du projet de loi de finances pour 2023 devrait débuter. En outre, à quoi servirait une loi de finances complémentaire qui ne pourrait être mise en œuvre que pendant trois mois ? C’est ce qui renvoie vers le scénario le plus probable qui se dégage, à savoir que le Président de la République va légiférer par ordonnance. A moins que le nouveau texte ne soit pas adopté s’il n’a pas pu prendre en considération toutes les instructions pour son enrichissement. Et là, il ne s’agira plus de parler de LFC. Les orientations du Chef de l’Etat en faveur du pouvoir d’achat, d’une baisse de la pression fiscale et des équilibres macrofinanciers pourront alors être prises en charge autrement, dans le cadre d’arrêtés et de dispositifs à soumettre aux prochaines réunions du Conseil des ministres.

