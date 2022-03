Le long métrage égyptien «Plumes» (Feathers), réalisé par Omar Al-Zohairy, a été projeté mardi soir à la Cinémathèque d’Alger, à l’ouverture de l’événement cinématographique «No Means No!», organisé sous le thème «Non à la violence faite aux femmes». Réalisé en 2021, le film «Feathers» dresse un sombre tableau de l’Egypte profonde à travers l’histoire d’une mère passive qui mène une vie misérable dans une maison délabrée près d’une ancienne usine où travaille son mari, livrée à elle-même et ne quittant jamais son gîte jusqu’à ce que son mari autoritaire disparaisse un jour. Elle pense qu’il a été transformé en poule par un magicien. Avec la disparition absurde de ce mari, qui gérait la vie de cette famille dans le moindre détail, la mère n’a d’autre choix que de sortir de sa réserve et assumer le rôle de chef de famille. Le film (112 minutes), une co-production Egypte-France-Grèce-Pays-Bas, présente une image sombre d’une frange de la société égyptienne qui souffre en silence, accablée par l’extrême pauvreté et le besoin, tout en dénonçant le monde marginal des bidonvilles, l’injustice et la violence subies par les femmes. Le scénario de «Plumes» a été écrit par le réalisateur Ahmed Amer qui a apporté sa touche et son expérience soutenues par une excellente interprétation des acteurs. Premier du genre, le long métrage d’Al-Zohairy a remporté un grand succès en 2021 et été primé dans de nombreux festivals internationaux, à l’instar du Festival international de Cannes en France, où il a été couronné du Grand Prix de la Semaine de la Critique et du Prix du Jury de la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI). Ce film a également remporté les prix les plus importants du Festival du film de Carthage en Tunisie, tels que le Golden Tanit Award pour la première œuvre, le prix du meilleur scénario et celui de la meilleure actrice. Al-Zohairy, 33 ans, a deux courts métrages à son actif et a déjà travaillé comme assistant réalisateur dans plusieurs films. Lancé en Tunisie en 2018, et déjà organisé en Palestine et en Jordanie, l’événement cinématographique «No Means No!» verra la projection d’autres films pendant trois jours, avec «débat sur les questions de la violence faite aux femmes». Cette manifestation est organisée avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts. Parmi d’autres œuvres programmées pour les deux prochains jours figurent le long métrage algérien «Sola» de Salah Issaad et le film documentaire palestinien «Comme je veux» de Samaher Al-Qadi.

