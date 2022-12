Le bilan du groupe Agrodiv pour l’année 2022 aura été très positif en 2022. C’est ce qui ressort de l’évaluation faite par le ministère de l’Industrie, et dont les résultats ont été présentés hier lors d’une réunion avec ses responsables, sous la présidence du ministre du secteur, Ahmed Zeghdar.

Par Feriel Nourine

Pour l’année en voie d’achèvement, Agrodiv a réalisé une forte percée, qui lui a permis d’atteindre un résultat net de 4,8 milliards de dinars contre 2,3 MDA en 2021, soit une hausse de 105%, indique un communiqué de la tutelle.

Le bilan présenté fait état d’un développement du chiffre d’affaires du groupe de 12% atteignant plus de 53 milliards DA contre 47 milliards en 2021.

Il s’agit aussi d’un développement de 14% de la valeur ajoutée, passée de 11,3 milliards DA en 2021 à 12,9 Mds de DA en 2022, selon le même communiqué, qui précise que ces résultats sont «les meilleurs depuis la création d’Agrodiv en 2015».

Pour rappel, le groupe Agro-Industrie, dont Agrodiv est l’abréviation, est né de la restructuration du secteur public marchand en février 2015, à travers la fusion et absorption de trois SGP : Cegro, Cojub et Tragal. Ses activités portent sur les transformations céréalières et dérivés, la production de jus, boissons et conserves issus de la transformation et conditionnement de fruits et légumes, la phœniciculture et la transformation de dattes, le conditionnement de café, sucre, légumes secs et riz et l’entreposage, conditionnement et commercialisation de produits alimentaires divers.

S’agissant des capacités de production annuelle du groupe, le bilan fait ressortir 8,5 millions de quintaux semoule, 12,5 millions de quintaux de farine, 520.000 quintaux de pâtes alimentaires, 200.000 quintaux de couscous, 140.000 tonnes d’huile, et 410.000 tonnes de jus et conserves.

Pour la distribution d’une partie de ses produits, le groupe dispose d’un réseau constitué de 380 points de vente répartis à travers tout le territoire national et qui «seront étendus», indique le communiqué.

Côté emploi, Agrodiv a enregistré 1833 nouveaux travailleurs en 2022 par rapport à 2021, portant ses effectifs à 7834 employés, poursuit la même source, expliquant que cette augmentation a été rendue possible par l’entrée en production durant l’année en cours de plusieurs projets, à l’instar de l’usine «El Mahroussa» pour la production de l’huile de table.

La rencontre d’évaluation a été marquée par la présentation des projets de développement du groupe et des nouvelles unités qui seront lancées les prochains mois et les années à venir.

Une occasion pour M. Zeghdar de mettre en avant le rôle d’Agrodiv dans «la réalisation de la sécurité alimentaire, qui est un des axes majeurs de la stratégie des hautes autorités du pays», a-t-il dit, appelant à «accélérer le rythme de production du groupe en mettant à profit toutes les capacités de production disponibles, à améliorer la qualité des produits, à développer les techniques de commercialisation, à accroître la rentabilité et à maîtriser les coûts de production».

Le premier responsable du secteur a en outre insisté sur la nécessité de coordonner avec les universités, les laboratoires et les centres de recherche pour atteindre ces objectifs et mettre en place des laboratoires d’innovation industrielle «Fab lab» au niveau des unités et des filiales du groupe.

Saluant les résultats du groupe, M. Zaghdar a appelé à «l’intensification des efforts et au respect des engagements» qui seront intégrés dans les contrats de performance de 2023.

Concernant les projets d’investissement tracés par Agrodiv, le ministre de l’Industrie a insisté sur le respect des délais de réalisation et l’entrée en exploitation des projets de production de jus à Jijel et de levure à Oran. M. Zaghdar a, par ailleurs, donné des instructions pour la mise en place, «dans les meilleurs délais, d’un système informatique efficace au niveau du groupe et l’accélération du processus de numérisation», ajoute le communiqué. <