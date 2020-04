Les consultations entre les membres du gouvernement et les organisations patronales et les syndicats se poursuivent en vue d’évaluer les répercussions économiques induites par la propagation de la pandémie de coronavirus.

Lundi, c’était au tour du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk de tenir une réunion avec le deux parties représentées par l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), la Confédération algérienne du patronat (CAP), la Confédération du patronat du BTPH, le Forum des Chefs d’entreprise (FCE), la Confédération générale des entreprises algérienne (CGEA), outre trois associations patronales, à savoir l’Union nationale des investisseurs (UNI), la Confédération des industriels et des producteurs algériens (Cipa) et l’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA), a conclu le communiqué du ministère (APS)

Ces dernières ont formulé «une série de propositions et fait part de leur vision concernant le maintien de l’activité économique et les postes d’emploi au vu de la situation sanitaire exceptionnelle», indique un communiqué de la tutelle. «Des préoccupations ont été soulevées, à cette occasion, concernant les mécanismes permettant aux entreprises économiques de relancer leurs activités au terme de cette crise sanitaire», ajoute la même source.

Pour rappel, c’est le Premier ministre qui a appelé, la semaine dernière, les membres du gouvernement à la tenue de concertations avec les organisations patronales et syndicales activant dans le secteur économique en vue d’établir une évaluation de l’impact du Covid-19 sur chaque secteur économique, notamment en ce qui concerne la situation financière des entreprises et des travailleurs.

Les premières réunions du genre ont été organisées samedi dernier, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et celui de l’Agriculture. Outre ces rencontres de consultations, le Centre des jeunes dirigeants (CJD) a adressé, lundi, au ministère de l’Industrie et des Mines des propositions de mesures visant à «soutenir et à accompagner les entreprises en difficulté», fait-il savoir dans un communiqué. «Regroupées en trois parties, ces mesures d’urgence sont à mettre en œuvre en deux temps : pendant le confinement pour assurer aux salariés un revenu de dignité, et après le confinement pour permettre aux entreprises de redémarrer leur activité», souligne le CJD, précisant que dans le cas des travailleurs, les propositions concernent «l’instauration d’allocations financées par la Cnac ou par un fonds spécial Covid-19, le maintien de leur affiliation à la Sécurité sociale et des cartes Chifa jusqu’à juin 2020 et le report de paiement des échéances jusqu’au 1er septembre 2020 pour les crédits contractés par les salariés».

Concernant les entreprises, majoritairement des PME, le CJD propose le report du dépôt de déclarations fiscales jusqu’au 30 septembre 2020, le suspension des paiements dus des charges sociales et fiscales durant la période de la pandémie et trois mois après la date de retour à la normale, à échelonner selon un échéancier de 6 à 12 mois».

Il s’agit également de permettre aux entreprises de contracter un crédit bonifié et garanti par l’Etat pour pouvoir honorer leurs échéances sociales et financer le redémarrage de l’activité. Ce crédit peut être défini à hauteur de «25% à 30% du Chiffres d’affaires de 2019», estime le CJD.

