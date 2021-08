Le délai jusqu’au 31 août, date à laquelle Washington a prévu d’achever son retrait d’Afghanistan, «ne suffira pas» pour évacuer du pays «tous ceux que nous voulons faire sortir» a averti mardi le ministre allemand des Affaires étrangères. «Même si (l’opération d’évacuation) dure jusqu’au 31 août ou quelques jours de plus, cela ne suffira pas» a expliqué Heiko Maas lors d’une interview avec le journal Bild, plaidant à nouveau pour la poursuite des discussions avec les talibans afin d’assurer des transferts une fois l’armée américaine partie. D’autant plus qu’un retrait américain comme prévu le 31 août signifie «qu’il leur faudra certainement un ou deux jours» pour évacuer leurs personnels militaires, entraînant la fin des évacuations pour les alliés «un peu plus tôt», a ajouté le ministre. C’est pourquoi «nous aurons besoin d’options supplémentaires» pour les évacuations, dont notamment «des opérations civiles à l’aéroport» — un sujet sur lequel l’Allemagne discute notamment avec les talibans. «Il s’agit de sauver des personnes, et je suis prêt à discuter avec ceux qui sont nécessaires pour y parvenir (…)», a plaidé le ministre, même si cela est à ses yeux «malheureux» et «la conséquence de beaucoup d’erreurs d’appréciation». A Kaboul, les évacuations accéléraient mardi, les talibans ayant averti qu’ils ne toléreraient plus ces opérations que pendant une semaine. Un sommet virtuel du G7 doit dans l’après-midi faire le point sur les évacuations depuis l’aéroport de la capitale afghane, où des milliers de candidats au départ, terrifiés par le retour au pouvoir des islamistes, sont toujours massés dans de rudes conditions, avec l’espoir de s’envoler vers l’Occident. Plusieurs dirigeants pourraient plaider auprès du président Joe Biden pour qu’il maintienne des troupes américaines au-delà de la date limite du 31 août. «Nous partons du principe qu’il y aura une décision aujourd’hui» sur la durée de l’opération américaine, a indiqué M. Maas. n

