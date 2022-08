L’Europe connaît sa sécheresse la plus grave en 500 ans, et près des deux tiers du continent sont en état d’alerte ou d’avertissement, a affirmé mardi à Bruxelles une agence de l’Union européenne (UE). Dans son rapport analytique en août, l’Observatoire européen de la sécheresse (EDO) a déclaré que 47% de l’Europe était en état d’avertissement en raison d’un manque grave d’humidité du sol, alors que 17% était en état d’alerte. «La sécheresse grave qui affecte de nombreuses régions d’Europe depuis le début de cette année s’est encore étendue et aggravée en début août», indique le rapport, ajoutant que la région d’Europe occidentale-Méditerranée connaîtra probablement des conditions plus chaudes et plus sèches que d’habitude jusqu’en novembre. La sécheresse a perturbé l’approvisionnement terrestre et la production d’électricité, et réduit le rendement de certaines récoltes, note le document. La sécheresse actuelle semble être la plus grave depuis au moins 500 ans, en supposant que les données finales à la fin de la saison confirment l’évaluation provisoire, a commenté la Commission européenne dans un communiqué. Les cultures estivales ont souffert, et les rendements 2022 de culture de maïs devraient être inférieurs de 16% à la moyenne des cinq dernières années, tandis que les rendements de soja et de tournesol devraient diminuer respectivement de 15% et 12%. La génération hydroélectrique a également été frappée, et d’autres producteurs d’électricité ont également été impactés par le manque d’eau nécessaire aux systèmes de refroidissement des centrales. Les faibles niveaux d’eau ont affecté le transport fluvial sur le Rhin et ailleurs, amenant à réduire les chargements et affectant ainsi le transport de charbon et de pétrole. Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse, a déclaré : «La combinaison de grave sécheresse et de vagues de chaleur a généré une tension sans précédent sur les niveaux d’eau dans toute l’UE. Nous observons actuellement une saison des incendies sensiblement supérieure à la moyenne et un impact important sur la productivité des cultures. Les changements climatiques sont indéniablement plus visibles d’année en année».(APS)

