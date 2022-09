Par Feriel Nourine

La fermeture du Nord Stream, plus longtemps que les trois jours prévus initialement, a poussé les prix du gaz vers des seuils rarement égalés.

Hier, le mégawattheure (Mwh) du TFF néerlandais s’affichait à 281,61 euros en fin de matinée.

La référence pour le gaz en Europe progresse de 32,12% après avoir touché son plus bas de trois semaines, à 203 euros.

Vendredi, Gazprom a annoncé un arrêt complet du Nord Stream, alors que ce gazoduc stratégique dans les livraisons de gaz russe à l’Europe, notamment l’Allemagne, devait reprendre du service samedi, après trois jours seulement de suspension pour raison de maintenance, avait justifié le géant russe.

Ce dernier a fait savoir, dans un communiqué, avoir découvert des «fuites d’huile» dans la turbine lors de cette opération de maintenance dans une station de compression située en Russie. «Jusqu’à la réparation (…), le transport du gaz via Nord Stream est complètement suspendu», a-t-il indiqué, sans préciser la durée de cette réparation.

Pour rappel, la même infrastructure avait déjà été mise à l’arrêt, en juillet dernier, pour une durée de dix jours. S’en est suivie une reprise avec des acheminements limités à tout juste 20% des capacités du Nord Stream, privant l’Europe d’une bonne partie de ses achats chez la Russie dont le Nord Stream représente 30%.

Avec cette nouvelle fermeture du gazoduc, «la crise énergétique européenne est entrée dans une nouvelle phase critique», a commenté Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown. «Ce sont les craintes du pire scénario auquel les dirigeants européens s’étaient préparés.»

Pour Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades, cette nouvelle interruption des livraisons russes via Nord Stream 1 pour une durée momentanée intervient «en guise de représailles» contre le plafonnement des prix d’achat du pétrole russe décidé vendredi par les dirigeants des nations du G7.

La Russie a de son côté, avant même son officialisation, dénoncé une mesure «complètement absurde».

Pour pallier le manque de gaz russe, les pays de l’UE s’efforcent de trouver des alternatives chez d’autres fournisseurs.

Entre-temps, Bruxelles a mis en place un plan d’économie de gaz et d’électricité chez ses 27 membres.

Lequel prévoit que chaque pays fasse «tout son possible» pour réduire, entre août 2022 et mars 2023, sa consommation de gaz d’au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période.

Une stratégie qui se traduit sur le terrain par des campagnes d’économie d’énergie pour limiter la hausse des factures, notamment en réduisant la climatisation, en éteignant les écrans publicitaires lumineux la nuit et en interdisant le chauffage des piscines privées. <

