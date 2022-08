Le Portugal, frappé par une troisième vague de chaleur depuis début juillet, luttait lundi contre plusieurs incendies alors que le pays a été placé en état d’alerte jusqu’à aujourd’hui mardi en raison du risque de feux de forêt. L’Espagne, elle, a décrété l’état de catastrophe naturelle.

Dans l’après-midi de lundi, près de 2.000 pompiers étaient mobilisés pour venir à bout des flammes à travers le territoire, selon les données de la protection civile. Le brasier le plus important faisait rage dans la région de Vila Real, à l’extrême nord, et progressait depuis la veille à l’intérieur d’une zone montagneuse difficile d’accès. «Selon les estimations provisoires, cet incendie a brûlé 4.500 hectares», a déclaré le commandant national de la protection civile André Fernandes, lors d’un point de situation à la mi-journée. Pour combattre ce feu de forêt, le Portugal pouvait compter à partir de lundi sur le soutien de deux Canadair grecs envoyés dans le cadre du mécanisme de solidarité européenne. L’état d’alerte, décrété par le gouvernement dimanche, restreint notamment l’accès aux forêts, interdit les spectacles pyrotechniques et prévoit de renforcer le niveau de mobilisation des secours. Au cours des journées de lundi et mardi, l’Institut météorologique portugais (IPMA) a prévu des températures avoisinant les 40 degrés Celsius dans les régions intérieures du pays. Le Portugal, qui souffre cette année d’une sécheresse exceptionnelle, a connu le mois de juillet le plus chaud depuis près d’un siècle. Depuis janvier, plus de 94.000 hectares sont partis en fumée dans le pays, soit la superficie la plus étendue depuis les incendies meurtriers de 2017 qui avaient fait une centaine de victimes, selon le dernier bilan de l’Institut pour la conservation de la nature et des forêts (ICNF). A lui seul, le feu de forêt du parc naturel de la Serra da Estrela, région montagneuse dans le centre du Portugal classée par l’Unesco, a consumé plus de 25.000 hectares de végétation en onze jours, avant d’être déclaré maîtrisé mercredi. Face à l’ampleur de ce brasier, le gouvernement a décidé de décréter prochainement «l’état de calamité naturelle», ce qui permettra de débloquer des aides rapides, a indiqué à la presse la ministre de la présidence Marina Vieira da Silva, à l’issue d’une réunion lundi avec les maires des communes affectées. «Au cours des 15 prochains jours, les services de l’Etat et les municipalités vont procéder au relevé des dommages et préjudices de cet incendie», a précisé la ministre avant d’ajouter qu’un «plan de revitalisation» de ce parc naturel sera présenté en septembre. Selon les scientifiques, le réchauffement du climat augmente la probabilité des canicules ainsi que des sécheresses et, par ricochet, des feux de forêt.



Plus de 500 hectares brûlés en Espagne

En Espagne, les territoires touchés cet été par les grands incendies – plus de 500 hectares brûlés – seront déclarés en état de «catastrophe» naturelle, un statut qui doit débloquer des aides pour les habitants sinistrés, a annoncé lundi le Premier ministre Pedro Sánchez. Le chef du gouvernement, lors d’une visite à Bejís, dans la région de Valence (est), a ainsi affirmé que la déclaration de «l’état de catastrophe naturelle dans les territoires dévastés par les grands incendies depuis le début de l’année» serait soumise à approbation mardi. Bejís a été touchée la semaine passée par un gigantesque incendie qui a finalement été contrôlé après avoir ravagé plus de 17.500 hectares de forêts, selon les données provenant des satellites du programme européen Copernicus, et entraîné l’évacuation de 2.200 personnes. Sanchez a déploré le «coup psychologique pour bon nombre d’habitants et habitantes (…) que représente la perte d’effets personnels et de biens patrimoniaux», tout comme «la biodiversité perdue» dans les incendies. «Malheureusement, ce que nous dit la science, c’est que ces prochains étés vont avoir des températures encore plus élevées. Nous sommes donc face à une urgence climatique», a déclaré le Premier ministre. L’état de catastrophe naturelle permet à l’Etat de déployer une série de mesures après un désastre, notamment par des aides économiques aux particuliers pour les dommages dans leurs domiciles, des compensations octroyées aux mairies pour les dépenses extraordinaires ou des subventions pour réparer les infrastructures etc. Depuis le début de l’année, l’Espagne a connu presque 400 feux de forêt qui ont emporté 287.000 hectares, d’après le Système européen d’information sur les feux de forêts (EFFIS), soit plus de trois fois plus qu’en 2021. Entre 2006 et 2021, en moyenne 67.000 hectares partaient en fumée chaque année, soit quatre fois moins selon EFFIS. Le Portugal voisin, qui était en état d’alerte incendies lundi, a vu se consumer 94.000 hectares en 2022, soit la plus grande superficie depuis les incendies de 2017 qui avaient fait une centaine de morts, selon le dernier rapport de l’Institut pour la Conservation de la nature et des forêts (ICNF). La météo extrême de cet été en Espagne, où les vagues de chaleurs se sont succédé sans répit, alliées à la sécheresse, ont joué un rôle déterminant dans ces feux de forêt. (AFP)