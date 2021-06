L’Italie peut déjà se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro en cas de victoire face à la Suisse aujourd’hui mercredi, tout comme la surprenante Finlande qui devra surclasser son voisin russe chez lui.

Par Adrien VICENTE

La Nazionale, candidate au titre ? La question se pose de plus en plus après la démonstration offensive (3-0) des Azzurri en ouverture face à la Turquie. Mercredi, toujours au Stadio Olimpico de Rome, les coéquipiers de Giorgio Chiellini ont d’abord l’occasion de s’assurer, mathématiquement, leur place en huitièmes en cas de victoire. Et aussi celle de confirmer leur solidité face à des Suisses qui ont au contraire craqué en concédant le nul (1-1) face au pays de Galles. Le sélectionneur italien Roberto Mancini n’est plus qu’à deux matches d’égaler le record national de 30 matches sans défaite, vieux de plus de 80 ans (1935-1939). Dans l’autre match du groupe A, les Turcs voudront se remettre de leur déculottée inaugurale avec un adversaire en principe plus abordable: le pays de Galles. A Bakou, avec un public qui s’annonce acquis à leur cause, les coéquipiers de Burak Yilmaz et Hakan Calhanoglu ont besoin d’une victoire pour viser la qualification, comme deuxièmes de groupe ou comme un des quatre meilleurs troisièmes. Si l’Italie perd ses deux prochaines rencontres et que la Turquie remporte les deux siennes, elle pourra même briguer une très hypothétique première place. Pas gagné d’avance face à des Gallois qui ont brillé défensivement face à la Suisse. Et sous la menace d’un réveil de Gareth Bale, inoffensif pour l’instant mais toujours à craindre.



Repenser au foot

Dans le groupe B, le match entre voisins opposant Russes et Finlandais à Saint-Pétersbourg arrive avec un favori tout à fait inattendu. La Finlande, qui dispute le premier Championnat d’Europe de son histoire, est co-leader du groupe grâce à sa victoire (1-0) face au Danemark. Charge à Teemu Pukki et ses partenaires de montrer qu’ils peuvent rééditer la performance, dans un contexte où l’on pourrait repenser au foot en premier lieu. Car samedi dernier, ils n’ont évidemment pas eu le coeur à la fête tant l’attaque cardiaque du Danois Christian Eriksen les avait choqués, eux et toute la planète foot. Pour les Russes, il s’agira de se relancer après leur défaite inaugurale contre la Belgique (3-0). Faute de quoi le petit poucet finlandais entreverra les huitièmes… (source AFP)

Groupe A

1re journée:

Turquie – Italie

0 – 3

Pays de Galles – Suisse

1 – 1

2e journée:

Mercredi, à Bakou: Turquie – Pays de Galles (18h00)

Mercredi, à Rome:

Italie – Suisse (21h00)

3e journée:

Dimanche, à Rome:

Italie – Pays de Galles (18h00)

Dimanche, à Bakou: Suisse – Turquie (18h00)

Groupe B

1re journée:

Danemark – Finlande

0 – 1

Belgique – Russie

0 – 3

2e journée:

Mercredi, à Saint-Pétersbourg: Finlande – Russie (15h00)

Jeudi, à Copenhague: Danemark – Belgique (18h00)

3e journée:

Lundi, à Copenhague: Russie – Danemark (21h00)

Lundi, à Saint-Pétersbourg:

Finlande – Belgique (21h00)