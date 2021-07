Très satisfaite du déroulement de cet Euro 2021, l’UEFA songerait à procéder à un nouvel élargissement de la compétition, en passant à 32 pays qualifiés dès l’édition 2028.

Toujours plus de monde invités à la grand-messe du football européen ? L’hypothèse fait son chemin. Alors que l’Euro 2021 va prendre fin ce dimanche soir, avec la finale entre l’Italie et l’Angleterre, l’UEFA tire déjà un bilan positif de cette édition, la deuxième disputée à 24 équipes. Et cela donne des idées à l’instance européenne pour procéder à un nouvel élargissement.

En effet, selon Associated Press News, les dirigeants de l’UEFA songeraient à faire passer la formule de l’Euro à 32 équipes, et cela dès l’édition prévue en 2028, seulement douze ans après le passage de 16 à 24 équipes. Dans cette configuration à 32 équipes, l’Euro reprendrait alors le même format de compétition que la Coupe du monde, effectif depuis 1998 (et qui prendra fin en 2026 avec le passage à 48 équipes), avec huit poules de quatre équipes. Avec 32 pays qualifiés parmi les 55 nations affiliées à l’UEFA, la phase d’éliminatoires perdrait automatiquement de sa valeur. Pour contrer ce problème, les dirigeants de l’instance continentale aimeraient mettre en place une phase de qualifications préliminaires, pour éliminer les équipes les faibles, à l’instar de ce qui peut être fait en Asie notamment.

