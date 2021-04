Elle n’a pas encore officialisé le nouveau format de la prochaine Ligue des Champions, mais l’UEFA avait des annonces à faire hier. L’instance dirigeante du football européen a, dans un premier temps, indiqué que la règle des cinq changements sera également appliquée durant l’Euro 2020.

« Le Comité exécutif de l’UEFA s’est réuni aujourd’hui par vidéoconférence et a pris à l’unanimité la décision de permettre d’utiliser jusqu’à cinq remplacements à l’UEFA EURO 2020 et aux finales de l’UEFA Nations League 2021 et aux play-offs de relégation de l’UEFA Nations League conformément à l’amendement temporaire introduit à la Loi 3 des Lois du Jeu de l’IFAB. »

La limite de spectateurs dans les stades retirée

Mais ce n’est pas tout. Concernant la jauge de sectateurs autorisés dans les stades lors des compétitions qu’elle organise, l’UEFA a indiqué qu’elle ne fixait plus de plafond et qu’elle laissait les autorités de chaque pays décider. « Le Comité exécutif de l’UEFA a revu sa décision du 1er octobre 2020 autorisant le retour des spectateurs aux matches de l’UEFA jusqu’à 30% de la capacité. La commission a décidé que compte tenu du fait que chacune des 55 associations membres de l’UEFA est confrontée à une situation différente en ce qui concerne la lutte contre la pandémie, un tel plafond n’est plus nécessaire et que la décision sur le nombre de spectateurs autorisés devrait relever de la responsabilité exclusive des autorités locales / nationales compétentes. En conséquence, la limite de présence des spectateurs précédemment imposée par l’UEFA, d’un maximum de 30% de la capacité d’accueil du stade concerné, est levée, ainsi que l’interdiction pour les spectateurs d’assister aux matches de futsal », peut-on lire sur le site officiel.

