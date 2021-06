Quelques heures seulement après l’élimination du Portugal en huitièmes de finale de l’Euro face à la Belgique (0-1), Cristiano Ronaldo s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Le quintuple Ballon d’Or s’est dit «fier» de sa sélection et a donné rendez-vous pour les prochaines échéances. «Nous reviendrons plus forts», a notamment indiqué le joueur de la Juventus.

Au lendemain de l’élimination du Portugal en huitièmes de finale de l’Euro face à la Belgique (0-1), Cristiano Ronaldo a réagi lundi sur les réseaux sociaux. Malgré cette sortie précoce du tournoi pour le champion d’Europe en titre, le quintuple Ballon d’Or s’est dit «fier» du parcours de sa sélection. «Nous n’avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous quittons la compétition plus tôt que prévu, a écrit le Turinois. Mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout fait pour conserver le titre de champion d’Europe et ce groupe a prouvé qu’il pouvait encore donner beaucoup de joie aux Portugais. Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections qui restent en lice. En ce qui nous concerne, nous reviendrons plus forts.» Car, en effet, dans un peu plus d’un, c’est déjà la prochaine Coupe du monde.

