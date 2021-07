Alors que l’Italie et l’Espagne s’affronteront ce soir et que le Danemark sera opposé à l’Angleterre demain, il semblerait que ces équipes ne pourront pas bénéficier du soutien de leurs supporters. En effet, les deux demi-finales, ainsi que la finale, auront lieu au stade de Wembley, à Londres.

Mais le gouvernement britannique bloque la venue des fans espagnols, italiens et danois. Ils doivent effectuer une quarantaine de dix jours, réductible à cinq avec un test PCR négatif. Vendredi, Marca annonçait que la Fédération espagnole de football (RFEF), était en discussion avec son gouvernement, afin qu’il serve de médiateur avec son homologue britannique pour permettre à des supporters de la Roja d’assister au match.

