Gros coup dur pour le champion d’Europe en titre. La Fédération portugaise a annoncé hier matin que son latéral Joao Cancelo avait été contrôlé positif au Covid-19. Résultat, le joueur de Manchester City a été mis à l’écart du groupe, où Diogo Dalot, latéral du Milan AC, a été appelé pour le remplacer.

Le test antigénique effectué samedi a été confirmé par un test PCR, et Fernando Santos perd donc un titulaire important à deux jours de l’entrée en lice de son équipe contre la Hongrie. Très utilisé par Pep Guardiola cette saison, notamment dans le couloir gauche et avec beaucoup de responsabilités dans la construction du jeu, Cancelo a réussi une très belle saison en club.

Titulaire lors de quatre des cinq derniers matches du Portugal, le joueur de 27 ans restait même sur un but et une passe décisive sur le dernier match amical, le 9 juin dernier, en amical (4-0). A l’image du cas Sergio Busquets, également testé positif mais qui a réintégré le groupe de l’Espagne après avoir été mis à l’écart, le Covid-19 a bousculé la préparation de plusieurs sélections à l’Euro. Et même un peu plus que ça. Du côté des Pays-Bas, par exemple, le portier titulaire Jasper Cillessen a été contraint, lui aussi, de quitter le groupe néerlandais.

Articles similaires