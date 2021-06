Titulaire en l’absence de Christian Eriksen, Mikkel Damsgaard impressionne avec le Danemark. Le milieu de la Sampdoria pourrait exploser un record cet été.

Sa fougue contre la Belgique et sa frappe face à la Russie restent dans toutes les têtes. Mikkel Damsgaard (20 ans) a impressionné lors de ses deux dernières sorties avec le Danemark. Le jeune milieu offensif, qui n’avait pas démarré l’Euro 2020 dans la peau d’un titulaire, s’est fait sa place dans le onze de Kasper Hjulmand suite au terrible accident cardiaque subi par Christian Eriksen (30 ans) contre la Finlande.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pensionnaire de la Sampdoria n’a pas laissé passer sa chance. Ekstra Bladet le voit même devenir cet été le Danois le plus cher de l’histoire. Cette distinction appartient à Joachim Andersen, acheté 25 M€ par l’Olympique Lyonnais à l’été 2019… à la Samp. Mais le quotidien local assure que le natif de Jyllinge, qui sera sans doute aligné d’entrée contre le Pays de Galles samedi (8e de finale), devrait faire tomber ce record.



Tottenham et Milan aux aguets

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Transalpins, l’international danois (5 capes, 3 buts) affole les recruteurs. Tottenham et West Ham sont sur les rangs en Premier League. En Italie aussi, l’AC Milan suit de très près ses traces, explique Sky Sport Italia. Les Rossoneri se verraient bien l’attirer dans leurs filets, grâce notamment à son capitaine en sélection Simon Kjaer.

Auteur d’une bonne première saison en Serie A (35 apparitions, 2 buts et 4 passes décisives), Mikkel Damsgaard, révélé au FC Nordsjælland, pourrait donc bien profiter de son bel Euro pour donner un coup d’accélérateur à sa carrière. Et de quelle manière ! Et dire qu’il était parti pour ne presque pas jouer… n

Articles similaires