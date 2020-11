L’UEFA n’a pas encore tranché la question de la présence de spectateurs dans les stades pour le prochain Championnat d’Europe des nations, reporté de 2020 à 2021 (du 11 juin au 11 juillet) à cause de la pandémie de coronavirus. L’instance européenne arrêtera une décision le 5 mars prochain et, en attendant, elle a préparé plusieurs scénarios.

Le premier est basé sur le fait que la pandémie est sous contrôle et que les stades peuvent être remplis à 100 %. Le deuxième prévoit une occupation entre 50 et 100 %. Dans le troisième, un tiers de la capacité des stades pourra être occupé et le quatrième et dernier scénario prévoit tous les matches à huis clos.

« Chaque ville hôte sélectionnera deux-trois scénarios conjointement avec l’UEFA, développera ses plans en conséquence dans les semaines à venir et une décision concernant quel scénario sera appliqué individuellement dans chaque ville durant le tournoi sera prise le 5 mars 2021 », explique l’UEFA.

Articles similaires