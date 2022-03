L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a établi un programme spécial pour le mois de Ramadhan, «facilitant la circulation des citoyens entre les quartiers et les communes de la capitale», a indiqué lundi un communiqué de l’entreprise. Ce nouveau programme comprend, durant les jours de la semaine, 122 lignes avec 292 bus durant la journée, 58 lignes avec 83 bus après El Iftar, avec une fréquence de 20 à 40 minutes durant la journée et de 20 à 30 minutes après El Iftar. Les horaires de travail seront de 06H00 à 18H00 et de 20H00 à 02H00, selon la même source. Durant les week-ends, ETUSA couvrira les vendredis à travers 122 lignes avec 126 bus durant la journée, et 58 lignes avec 83 bus après El Iftar. Les horaires de travail le vendredi seront de 07H00 à 18H00 et de 20H00 à 02H00. Les samedis seront desservis par 192 bus à travers 122 lignes durant la journée, et 83 bus sur 58 lignes après El Iftar. Les horaires de travail le samedi seront de 06H00 à 18H00 et de 20H00 à 02H00, selon le communiqué.

