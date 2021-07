En qualité d’envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a entamé hier mercredi une visite de travail de deux jours, en République Fédérale Démocratique d’Ethiopie.

Les parties algérienne et éthiopienne ont convenu d’entamer les préparatifs pour la tenue de la 5e session de la Commission Mixte de coopération algéro-éthiopienne et d’accélérer la finalisation du projet d’accord en cours d’examen sur les services aériens devant permettre l’ouverture d’une ligne aérienne directe de la campagne nationale Ethiopienne entre les deux capitales. Aux plans régional et international, les deux parties ont relevé avec satisfaction la convergence de leurs positions sur les questions abordées, dont notamment les efforts visant à faire taire les armes dans tous les foyers de tension à travers le continent, le fonctionnement de l’Union Africaine, ainsi que les perspectives de renforcement du partenariat entre l’Afrique et le monde arabe. A cet égard, l’impératif de renforcer le rôle de l’Union Africaine afin de promouvoir les valeurs, principes et objectifs consacrés dans l’Acte Constitutif, a été conjointement réaffirmé.

Articles similaires