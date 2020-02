Addis-Abeba ne prendra pas part aux négociations prévues à Washington

L’Ethiopie a annoncé hier mercredi qu’elle ne prendra pas part aux négociations avec l’Egypte et le Soudan sur le grand barrage «La Renaissance», prévues jeudi à Washington, a rapporté l’agence officielle éthiopienne ENA. L’équipe des négociateurs de l’Ethiopie ne prendra pas part à la table des discussions étant donné qu’elle n’a pas encore achevé les discussions et les consultations avec les experts nationaux et les parties prenantes locales, précise l’agence ENA qui cite le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Energie. L’Ethiopie, l’Egypte et le Soudan mènent des négociations depuis près de huit ans, date du démarrage de la construction du grand barrage sur le Nil, pour résoudre leur différend sur l’utilisation des eaux du Nil, rappelle la même source.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedu Andargachew, a récemment déclaré que des progrès avaient été réalisés dans les négociations mais beaucoup de pourparlers seraient nécessaires. Les derniers pourparlers entre les trois pays se sont terminés le 13 février courant à Washington sans pouvoir parvenir à un accord. Pour rappel, les Etats-Unis et la Banque mondiale prennent part à ces négociations en tant qu’observateurs.

