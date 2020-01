Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi dans l’effondrement d’une plateforme en bois sur laquelle avaient pris place des centaines de personnes venues assister à la fête de l’épiphanie orthodoxe dans la ville de Gondar (nord), a-t-on appris de source hospitalière. L’incident s’est produit vers 08H00 (05H00 GMT) à Gondar lors de la fête éthiopienne de l’épiphanie, Timkat, inscrite par l’Unesco sur la liste du patrimoine culturel immatériel en 2019. «Nous avons trois morts confirmés», a déclaré à l’AFP un responsable de l’hôpital universitaire de Gondar, sous couvert de l’anonymat, ajoutant qu’il s’agissait d’un bilan provisoire. Le festival Timkat est une des fêtes les plus importantes pour les orthodoxes d’Ethiopie, qui représentent environ 40% des 110 millions d’habitants du pays. Elle est célébrée à travers le pays, mais les cérémonies les plus connues ont lieu à Gondar, l’ancienne capitale de l’empire éthiopien, à environ 700 kilomètres au nord de la capitale actuelle Addis Abeba. Chaque année, plus d’un million de personnes se rendent à Gondar pour l’occasion, a assuré à l’AFP Aschalew Worku, le responsable de l’office de tourisme de la ville, reconnaîssant toutefois qu’aucun décompte officiel n’est réalisé. Des milliers de personnes se rassemblent traditionnellement avant le lever du soleil près des bains de Fasilidès, construction en pierre portant le nom d’un empereur du XVIIe siècle, pour regarder les fidèles s’immerger dans de l’eau bénite afin de célébrer le baptême du Christ dans le Jourdain. Des centaines d’entre elles avaient pris place sur une structure artisanale faite de longs rondins de bois attachés les uns aux autres, qui s’est écroulée au milieu de la cérémonie selon des témoins interrogés par l’AFP. La source hospitalière a précisé que les blessés, dont on ignorait le nombre exact, souffraient de fractures et d’hémorragies internes. Les ambulances ont eu du mal à se frayer un chemin dans la foule compacte pour accéder au site. «Nous avons entendu un grand bruit et ce que nous avons vu ensuite sur les brancards n’était pas plaisant. Au début, j’ai paniqué parce ce que ma femme se trouvait par là mais ensuite je l’ai retrouvée et nous avons continué avec (la fête de) Timkat», a déclaré à l’AFP Samuel Baheru, venu d’Addis Abeba célébrer l’épiphanie. Les autorités locales, contactées par l’AFP, n’ont pas souhaité donner de précisions sur l’incident.

