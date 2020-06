Les États-Unis seraient-ils en train de revivre un été 1968 ? Cet été-là, comme aujourd’hui, le monde entier avait assisté à des scènes de rage populaire bouillonnante dans le pays, et la plupart des villes intérieures afro-américaines avaient pris feu, les jeunes subissant les gaz lacrymogènes, les assauts, et parfois les coups violents des forces de l’ordre et de la garde nationale.

par IAN BURUMA

Cette agitation civile avait eu pour résultat ce que certains libéraux d’Amérique redoutent de voir arriver plus tard dans l’année. Le candidat républicain à la présidence, Richard Nixon, avait promis à la « majorité silencieuse », à ceux qui n’étaient ni des « criards », ni des « protestataires », qu’il rétablirait l’ordre par la force. Dévastées, la plupart des zones urbaines afro-américaines avaient été privées de fonds fédéraux et encore davantage isolées, les habitants des banlieues blanches avaient acheté encore plus d’armes à feu, et les forces de polices avaient été équipées comme si elles constituaient une branche de l’armée.

Les troubles de 1968, comme les manifestations d’aujourd’hui, avaient débuté par une colère contre l’oppressions subie par la population noire d’Amérique. Martin Luther King Jr. avait déclaré « la nation est malade ». Le lendemain, il était abattu par un criminel blanc raciste. Les manifestations qui avaient suivi n’étaient pas seulement l’expression d’une colère après le meurtre de Martin Luther King, mais également d’un manque d’opportunités économiques et scolaires, conséquence d’une long et souvent violent passé raciste.

Malgré deux mandats d’un président afro-américain à la Maison-Blanche, les conditions sont aujourd’hui à peine plus favorables – voire dégradées à certains égards. La mort violente de Martin Luther King a eu cette année pour écho celle de George Floyd, homme noir de 46 ans, sans défense, tué à Minneapolis par un officier de police qui a exercé du genou une pression sur son cou pendant près de neuf minutes.

Par ailleurs, le COVID-19 a frappé les Afro-Américains particulièrement violemment, beaucoup d’entre eux ne disposant d’aucune épargne et n’ayant d’autre choix que de continuer à travailler dans des zones à risque, à l’instar des infirmières et autres « travailleurs essentiels », bien souvent sans couverture santé suffisante. Lorsque la dépression mondiale se sera installée, beaucoup ne disposeront d’aucun matelas pour amortir le choc.

Plusieurs différences importantes sont néanmoins à souligner entre la période actuelle et l’été 1968, outre le fait que la musique était beaucoup plus intéressante, et les opportunités sexuelles plus nombreuses. Ce dernier point n’est d’ailleurs pas aussi futile que l’on pourrait le penser. Après un confinement et un relatif isolement de plusieurs mois, les frustrations n’en seront qu’accentuées chez de nombreux jeunes, qui descendront également dans la rue pour les évacuer.

Les manifestations de 1968 ne concernaient pas seulement les inégalités raciales, mais également la guerre du Viêtnam. Les deux questions étaient d’ailleurs liées. Le président Lyndon B. Johnson, responsable de l’escalade de cette guerre sauvage et déraisonnée, était un Démocrate, celui-là même qui avait promulgué des lois sur les droits civiques qui amélioraient l’existence des Afro-Américains. Ce faisant, il s’était attiré la haine de nombreux électeurs du sud, qui firent dorénavant allégeance au Parti républicain, contribuant ainsi à le pousser un peu plus à droite.

Les « criards » et les « protestataires » dénoncés par Nixon n’étaient pas seulement des Noirs, mais également de jeunes Blancs opposés à l’obligation de mener une guerre qu’ils considéraient comme immorale. Robert F. Kennedy, candidat qui avait promis de mettre un terme à la guerre, et qui s’était rendu dans les ghettos les plus explosifs pour apaiser les craintes des Afro-Américains, sera assassiné deux mois après la mort de Martin Luther King.

Nixon remporta l’élection de novembre, pas seulement parce qu’il avait apaisé la « majorité silencieuse » en promettant le rétablissement de l’ordre, mais également parce que Hubert Humphrey, respectable Démocrate du courant dominant, avait refusé de condamner la guerre du Viêtnam. Probable candidat démocrate de cette année, et malgré tous ses défauts, Joe Biden a démontré qu’il ne serait sans doute pas le nouvel Hubert Humphrey. Sa sympathie penche clairement du côté des manifestants. Biden a publiquement rappelé plusieurs épisodes de violences policières contre des Américains noirs non armés, et promis de réformer la police.

En période difficile, le challenger jouit d’un certain avantage. De la même manière que Johnson fut tenu responsable de l’escalade d’une guerre de plus en plus impopulaire, l’occupant actuel de la Maison-Blanche devra répondre du mal américain d’aujourd’hui. Si Donald Trump ne peut être désigné coupable de la pandémie de COVID-19, il lui faudra rendre des comptes quant à ses manquements dans la riposte.

De même, le racisme institutionnel qui enflamme à nouveau les rues d’Amérique ne date pas de l’arrivée au pouvoir de Trump. Le président a en revanche délibérément alimenté l’incendie en qualifiant de criminels les immigrants de couleur, de « gens très bien » les suprémacistes blancs armés, et de « voyous » les manifestants noirs révoltés, ainsi qu’en encourageant l’armée, la garde nationale et la police à ne pas y aller de main morte, ou pour citer sa formule brutale : « Ne soyez pas tendres avec eux ».

Tandis que certains groupes de l’extrême droite américaine parlent avec enthousiasme d’une « guerre des races » toute proche, Trump ne fait rien pour atténuer cette véhémence. Il semble au contraire s’en délecter. Un récent tweet du président (« Lorsque les pillages commencent, les tirs à balle réelle aussi. ») est directement inspiré du chef de la police de Miami, en Floride, qui avait ordonné à ses troupes en 1967 de braquer leurs fusils sur les manifestants des « quartiers noirs » de sa ville.

C’est ce que l’on appelle « stimuler son électorat ». Stimulée, la majeure partie de l’électorat de Trump le sera certainement. La grande question du mois de novembre sera de savoir ce que feront ceux qui ont voté pour lui en 2016, mais qui ne sont pas aussi fanatiques que d’autres dans leur soutien à Trump. Que pensent aujourd’hui les Américaines des banlieues blanches, les cols bleus du Midwest, ou encore les personnes âgées du sud (qui comptent parmi les plus vulnérables à une infection au COVID-19) ?

Nombre d’Américains sont clairement atterrés par la grossièreté et le caractère incendiaire des paroles de leur président. Mais leur désapprobation sera-t-elle éclipsée par leur inquiétude face à la violence de l’agitation sociale ? Les préjugés raciaux de longue date, souvent non dits et parfois assumés, les conduiront-ils à voter pour la sécurité factice d’un président blanc obscène et brutal ?

Beaucoup dépendra des évolutions de cet été. Si les Américains font preuve de rationalité au mois de novembre, difficile d’imaginer qu’ils seront suffisamment nombreux à voter pour le maintien au pouvoir de cette administration désastreuse pour quatre ans encore. La peur est malheureusement souvent le plus grand ennemi de la raison. n