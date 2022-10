Avec ses racines mexicaines et sa rhétorique ouvertement anti-immigration, la républicaine Mayra Flores a su séduire les électeurs du Texas pour décrocher un siège au Congrès. Et pour les élections de mi-mandat en novembre, elle maintient le cap à droite toute. « Dieu, famille, patrie » : à 36 ans, cette chrétienne évangélique martèle fièrement son slogan conservateur et son souhait de fermer la frontière.

REPORTAGE de Paula RAMON

Une posture qui résonne chez nombre d’électeurs latino-américains, détenteurs des clés du scrutin dans plusieurs circonscriptions de cet Etat frontalier du sud des Etats-Unis, où serpente le mur renforcé par l’ex-président Donald Trump. « C’est bien d’avoir quelqu’un qui représente notre vision de la migration », confie Sara Rodriguez, venue acclamer Mme Flores lors d’un meeting à McAllen, près de la frontière, mi-octobre. Cette policière de 36 ans s’inquiète des migrants qui traversent chaque jour le fleuve Rio Grande. « C’est très dangereux ici, maintenant », estime-t-elle. Au Texas, dans les bastions démocrates le long de la frontière, le parti républicain a longtemps édulcoré son discours sur l’immigration pour ménager l’électorat hispanique. Mais cette stratégie a fait long feu. En juin, Mme Flores a créé la surprise en remportant l’élection législative partielle provoquée par la démission du parlementaire démocrate Filemon Vela. Après avoir appelé à la destitution de Joe Biden et partagé des tweets de la mouvance conspirationniste QAnon, elle est ainsi devenue la première Mexicaine à entrer au Congrès américain.



« Les démocrates nous ont pris pour acquis », tance-t-elle au sortir de son meeting, où la foule lui promet une « vague rouge » républicaine le 8 novembre. « Ils se sont aliénés la communauté hispanique. » « Nous allons gagner (…) parce que nous nous sommes concentrés sur les questions qui comptent le plus pour les gens », lance-t-elle à. Avec Monica De La Cruz, Cassy Garcia et Carmen Montiel, elle représente le nouveau visage décomplexé du « Grand Old Party » au Texas. Ces candidates, toutes latino-américaines, font campagne sur la promesse d’élargir le mur à la frontière, dans un Etat où la population blanche est désormais minoritaire, derrière les personnes hispaniques, selon le dernier recensement. L’élection présidentielle de 2020 avait servi d’avertissement: Donald Trump avait largement progressé dans les comtés du Texas bordant la frontière. L’avance démocrate s’était réduite à 17% des voix, contre 33% quatre ans plus tôt. Les candidates républicaines reprennent désormais son discours nationaliste et pro-mur, en insistant sur leur ancrage local. « Il est important d’avoir des personnes qui vivent à la frontière, qui comprennent la frontière et qui la représentent », argue Monica De La Cruz, qui vise la 15e circonscription du Texas, démocrate depuis plus d’un siècle. Jesus Contreras votera pour elle, après des décennies de fidélité envers la gauche américaine. Excédé par l’inflation et l’afflux d’immigrés, cet ex-militaire américano-mexicain de 48 ans blâme les démocrates.



« Ils disent que les migrants qui traversent contribuent à l’économie. Comment? Est-ce qu’ils paient des impôts? », peste-t-il. « J’ai payé des impôts toute ma vie, mais eux viennent et profitent de mon dur labeur ». Les Etats-Unis ont enregistré plus de deux millions d’interpellations de migrants sur la frontière mexicaine entre octobre 2021 et août 2022. Un chiffre record, qui comprend des récidivistes tentant plusieurs fois leur chance. Parmi eux, beaucoup de candidats à l’asile en provenance de régimes autoritaires, comme le Nicaragua, Cuba et le Venezuela. Une situation « inadmissible », dénonce l’ancienne miss Carmen Maria Montiel, qui espère devenir la première Vénézuélienne à accéder au Congrès américain. « Mes électeurs veulent que la frontière soit fermée, ils veulent une migration légal », résume auprès la républicaine, stoïque face à l’explosion du nombre de migrants vénézuéliens – 180.000 interpellations depuis un an. « Même s’ils sont vénézuéliens, je ne suis pas d’accord pour que quelqu’un entre dans ce pays en violant les lois », maintient la candidate, en lice à Houston. A Laredo, ville frontalière où Cassy Garcia représente le parti républicain, de nombreux électeurs rencontrés par l’AFP rejettent toutefois ce discours de fermeté. « Ce n’est pas dangereux ici, les migrants viennent ici pour travailler », estime Gustavo Hernandez dans son taxi. « Tout le monde doit sortir et voter », encourage Sandra Ibarra, satisfaite par la politique migratoire de Joe Biden. « Nous sommes à la croisée des chemins », pressent cette fonctionnaire. Source AFP