Les équipes d’inspection de la situation des établissements de santé à travers l’ensemble du territoire national poursuivent leurs missions, par la présentation de rapports exhaustifs à l’inspection générale du ministère de la Santé, pour prendre les mesures nécessaires en vue d’améliorer, au plus vite, la qualité des services de santé, indique mercredi un communiqué du ministère. Les équipes d’inspection formées sur instruction du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi et supervisées par des spécialistes en gestion et des praticiens de la santé «s’attèlent à contrôler la situation des structures de santé, en relevant les insuffisances et lacunes dont elles souffrent, en notant leurs observations et en assurant l’accompagnement nécessaire». Cette opération concerne tous les établissements de santé à travers l’ensemble du territoire national, en application des «instructions fermes du ministre de la Santé, portant sur l’impératif de présenter des rapports exhaustifs à l’inspection générale du ministère sur la situation de tous les hôpitaux du pays, pour prendre les mesures nécessaires en vue d’améliorer, au plus vite, la qualité des services sanitaires dispensés aux citoyens», conclut le communiqué.

