Equip Auto Algeria est de retour. Après deux années d’absence imposée par la pandémie, le salon de l’Aftermarket automobile renoue avec les stands du 2 au 5 juillet, pour une 15e édition qui fera changer de domiciliation à l’événement et mènera les exposants au Centre International des Conférences Abdelatif Rahal.

Ainsi après quatre éditions passées à la Safex, qui l’a vu naître, en 2006, grandir, s’épanouir et gagner en prestige, Equip Auto Algéria quitte les pins maritimes pour aller s’installer au club des pins où il aura l’avantage de bénéficier de plus de moyens et de commodité au profit des entreprises présentes, selon les explications fournis par Nabil Bey Boumezrag, directeur de Promosalons Algérie, société organisatrice du salon.

En comme à chacune de ses précédentes éditions, le rendez-vous de cette année 2022 s’inscrit en droite ligne avec la conjoncture qui prévaut sur le marché national de la pièce de rechange et des équipements de garage.

En ce sens, un débat est prévu après l’ouverture de l’événement, consacré à «L’état des lieux du secteur de l’après-vente et de l’Industrie automobile en Algérie».

Et qui dit après-vente dit principalement l’offre proposée sur ce registre par les anciens concessionnaires à leur clientèle. Face à la suppression des importations de véhicules neufs, depuis déjà plusieurs années, de nombreux concessionnaires ont refusé de fermer boutique et de poursuivre leur activité dans le SAV, permettant ainsi à leur client d’avoir droit à un produit d’origine et à une partie de leur employés de conserver leur poste.

Ainsi, en dépit du choc provoqué par l’arrêt des importations de véhicules neufs, les professionnels de la filière ont pu tenir en proposant une large gamme de pièces de rechanges allant du simple filtre à air à la garniture de porte en passant par des moteurs complets.

Ces prestations sont d’ailleurs contenues dans le contrat liant le vendeur à l’acheteur à travers un réseau de pièces d’origine qui permettrait de prémunir les automobilistes du produit contrefait présent en force chez de nombreux revendeurs.

Sauf que la contrefaçon est en train de gagner davantage de terrain sur le marché algérien, grâce à des prix de pièce d’origine qui ne cessent de grimper, et, surtout, depuis que le ministère du Commerce a décidé de changer les codes de commerces pour l’importation de la pièce.

Depuis l’année dernière, le nouveau texte de loi relatif aux nouvelles modalités d’importation pour les produits destinés à la revente en l’état ou à la transformation serait en train de causer d’énormes dégâts aux opérateurs de la pièce de rechange, après les avoir obligés de souscrire à un nouveau registre de commerce pour l’importation de cette pièce, sachant qu’ils n’importaient plus de véhicules neufs.

Ce qui a poussé un groupe de concessionnaires à saisir le président de la République dès le mois de septembre dernier pour lui exposer les problèmes qu’ils rencontrent après la promulgation de cette nouvelle loi, en mars 2021.

«Nous nous retrouvons dans l’impossibilité d’importer des pièces détachées d’origine car n’ayant pas reçu d’agrément de concessionnaire de la part du ministère de l’Industrie. Ceci a engendré une perturbation dans la maintenance des véhicules en raison de la rareté de la pièce d’origine nécessaire», s’était plaint ce groupe.

