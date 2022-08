Le réducteur principal Tronçon 2 de la Télécabine de Blida a été remis à neuf par les équipes de l’Entreprise de Transport Algérien par câbles (ETAC).

Pour la première fois depuis la mise en exploitation de sa première installation en juin 2015, une opération de maintenance de grande envergure a été entièrement menée et réalisée avec succès sur le Tronçon 2 de la Télécabine de Blida par les équipes de l’ETAC.

Cette opération de maintenance fait partie des activités majeures, cœur de métier de l’ETAC.

C’est suite à un contrôle vibratoire périodique effectué sur le réducteur principal (Gros élément de transmission mécanique de 5 tonnes) du Tronçon 2 Chréa-Béni-Ali, que le constat de vieillissement de ce dernier imposant l’arrêt de la télécabine le 13 avril 2022, afin de procéder à son remplacement.

Selon le Directeur Technique de l’ETAC, « la complexité de cette opération » réside dans « le changement technique proprement dit du réducteur, dans celle de fabriquer en qualité les pièces nécessaires et de réussir avec une précision inférieure au millimètre à aligner les diverses transmissions au remontage. « Il s’agit, ajoutera-t-il, véritablement, d’une opération qui dépasse la fonction de maintenance habituelle développée par les compétences des exploitants de transport par câble usuellement ».

Techniquement, il s’agit d’une opération complexe au vu de la position imbriquée du réducteur dans le génie civil existant. En général, et à ce niveau, ce type d’opération est confiée au constructeur car elle engendre d’intervenir sur la conception d’origine, elle nécessite notamment le remplacement du châssis du moteur principal d’une puissance d’environ 400 Kw et qui pèse plus de 2 tonnes, et donc la mise en œuvre d’équipements lourds de levage. Et c’est justement le défi relevé par les jeunes compétences de l’ETAC.

Cette expérience met en évidence la maturité des équipes de maintenance et d’ingénierie qui, sont intervenus avec succès sur un organe noble de la Télécabine, et ont surmonté les difficultés survenues.

Un résultat qui témoigne du degré de maitrise acquis en matière de transfert de compétence.