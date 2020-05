L’Etablissement hospitalier universitaire «1er novembre» d’Oran a procédé à la réduction des services prenant en charge les malades du Covid-19 de 10 à 5 en application d’une instruction ministérielle fixant les mesures de prise en charge et de traitement des malades du covid-19, indique-t-on dans un communiqué émanant de la cellule de communication de cet établissement hospitalier. L’EHU d’Oran a gardé seulement les services de l’ORL, de chirurgie stomatologie, de réanimation et des maladies respiratoires, de médecine interne, de gynécologie obstétrique pour le Covid-19, précise la même source, soulignant que cette procédure fait suite à une instruction ministérielle fixant les mesures thérapeutiques et hospitalières de prise en charge de la pandémie et stipulant la libération des malades dont l’état de santé a connu une amélioration ou une stabilité après le dixième jour de traitement au protocole de la chloroquine et ne présentant pas de symptômes de la maladie. Le communiqué ajoute que cette catégorie de malades est tenue au confinement à domicile et à la poursuite du traitement durant 14 jours avec le port obligatoire du masque, en plus d’examens pour s’assurer de leur guérison, ajoutant que cette mesure permet de libérer des lits et de prendre en charge d’autres malades. Le professeur Lellou, responsable du centre covid-19 à l’Etablissement hospitalier universitaire d’Oran, fait savoir que le nombre de porteurs de virus a atteint, depuis la déclaration de la pandémie, 265 cas confirmés par les laboratoires et 100 diagnostiqués à l’aide de scanner dont 120 guérisons. Le même responsable a affirmé que deux cas confirmés ont été enregistrés durant l’Aïd au niveau de l’EHU, insistant sur la prudence qui est mère de sûreté et le respect des mesures de prévention essentielles contre Covid-19. n

