La décision de reconduction du confinement à travers le pays pour une période supplémentaire de dix jours, jusqu’au 29 avril, a été saluée par nombre de médecins, même ceux qui n’exercent pas dans des centres Covid-19, qu’il s’agisse du confinement total toujours en vigueur à Blida ou du confinement partiel appliqué dans les autres wilayas. Pour eux, le meilleur moyen de prévention et de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus reste le respect du confinement ainsi que de toutes les autres mesures d’hygiène et de prévention.



Pour le Dr Ladjouz, qui exerce au niveau du service de réanimation de l’EPH d’El Harrach, «le seul moyen que nous avons pour venir à bout de cette maladie et de sa propagation reste la prévention », commence-t-elle par dire, avant de préciser que «cette prévention se matérialise d’abord à travers le confinement que décident les autorités» et par «le respect du confinement par la population». Elle poursuit que la population doit aussi «respecter les autres mesures d’hygiène, de distanciation sociale, de port de masques, et ce, même s’ils sont fabriqués de façon traditionnelle, c’est-à-dire à la maison». «La poursuite du confinement est une bonne décision», conclut-elle.

Un autre médecin, spécialiste en épidémiologie, qui a préféré garder l’anonymat car «il y a un Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19 composé de spécialistes qui connaît mieux la situation et qui, donc, l’évalue mieux», estime, lui aussi, qu’«aucun autre moyen que la prévention ne peut être envisagé. Une prévention qui passe par le prolongement du confinement».

Ce médecin explique que «comme tout le monde le sait et l’a constaté, il n’y a déjà pas de respect du confinement» instauré par les autorités. «Qui n’a pas vu des gens rassemblés ? Qui n’a pas vu le non-respect de la distanciation sociale exigée quand les gens vont faire leurs achats ou même lorsqu’ils sont juste là, dans la rue, à discuter entre eux, et ce, même sans port de masque ?», se demande-t-il. C’est pourquoi il se déclare, ainsi, «contre un déconfinement rapide, d’un seul coup, car les conséquences seraient désastreuses pour tout le monde, sur tous les plans».

Ce sont autant de paramètres qui dictent «la reconduction du confinement puisque, jusqu’à présent, comme il est constaté, celui-ci n’est pas convenablement respecté. Pour le moment, le déconfinement n’est pas du tout recommandé», tranche-t-il.

Des affirmations qui confortent, entre autres, celle du Pr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, qui a déclaré, vendredi dernier, que les statistiques révèlent que sur «l’ensemble des cas confirmés au coronavirus, 53% sont dans la tranche d’âge comprise entre 25 et 60 ans». Ce qui l’a amené à conclure que «le pourcentage de 53% indique que le confinement n’est pas totalement respecté par la catégorie active de la population».

Il convient de noter que la décision du prolongement du confinement était prévisible. Les membres du Conseil scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie – dont le ministre de la Santé le Pr Benbouzid et le Pr Mohamed Belhocine, pour ne citer que ceux-là – l’ont laissé entendre à travers les déclarations et les estimations émises ces tous derniers jours.

Le dernier à s’être exprimé sur le sujet, hier matin, avant que la décision de reconduction ne soit rendue publique par les services du Premier ministère, était le Dr Mohamed Bekkat Berkani. Lors de son passage à la Radio nationale, il a insisté sur le respect du confinement. Il a, également, déclaré que «le mois de Ramadhan sera décisif cette année, notamment en ce qui concerne le respect du confinement». Le Ramadhan devra débuter dans une semaine, d’où la reconduction du confinement était donc on ne peut plus évidente même avant son annonce officielle. n