La question de la qualité des services revient à la surface en cette période de confinement et appelle à de sérieuses mesures d’amélioration des prestations de compagnies nationales telles que Sonelgaz, Algérie Télécom et la Poste. Les effets du confinement ont entraîné un grand cafouillage dans le système de paiement des factures de Sonelgaz et provoqué la grogne chez de nombreux clients. Premier acte incompréhensible à première vue, les abonnées reçoivent, début juin, la facture du premier trimestre. Sur une facture dont nous détenons une copie, la date limite de paiement est fixée à fin mai 2020, alors que les clients n’ont reçu la facture que vers le 2 ou 3 juin. Ce qui a suscité des incompréhensions de la part des clients Sonelgaz qui se sont déplacés aux différentes agences commerciales de Sonelgaz où de longues queues ont été enregistrées. Sur place, nous nous rendons compte que les règles de distanciation n’ont pas été respectées sans aucune intervention des agents de sécurité. Il n’y a ni numérotation ni gestes de sensibilisation pour prévenir toute contamination. La seule insistance est l’obligation du port du masque qui était respectée par les clients. A l’intérieur de l’agence commerciale, grande fut notre surprise de voir des clients payer des factures de 1,5 à 3 millions de centimes. Ces factures salées ont suscité le mécontentement de nombreux clients. Cette colère a été attisée par l’information qui a circulé selon laquelle la facture a été établie sur la base d’une estimation et non pas à travers un relevé du compteur par l’agent de Sonelgaz. Face à ce mécontentement, la Directrice de la communication à Sonelgaz, Fatima Zahra Merzougui, citée par l’APS, a tenté d’éclairer l’opinion publique sur cette question des factures salées : «Pour éviter un cumul des redevances de consommation, la société a recouru à l’estimation automatique des niveaux de consommation afin de respecter le calendrier de facturation.» La première responsable de la communication de la compagnie a justifié ainsi ce changement dans l’établissement de la facture : «Les abonnés ne sont pas parvenus à payer les factures de consommation via le site lancé par la société depuis le début du confinement sanitaire, en mars dernier, en raison du manque de maîtrise de ce mode de paiement, la société a recouru au système classique de paiement vers les agences commerciales. Le système de télé paiement, adopté par la société s’inscrit dans le cadre des mesures de protection contre le nouveau Coronavirus visant à préserver la santé du citoyen et celles des travailleurs au niveau des agences commerciales.» La responsable de la communication a ajouté qu’en début de semaine, «la société a commencé la distribution des factures aux abonnés et les équipes techniques ont entamé le relevé des compteurs». Ce discours semble en déphasage avec ce qui s’est produit sur le terrain. Puisque le mal, comme décrit précédemment, est déjà fait. Mme Zohra Merzougui a tenu toutefois à rassurer les clients sur la continuité de l’approvisionnement en électricité et en gaz même pour les factures impayées et jusqu’à la levée du confinement sanitaire. Sonelgaz insiste donc, «ses services ne couperont pas l’électricité aux clients qui n’ont pas payé leurs factures pendant toute la période de confinement». Alors pourquoi les services Sonelgaz ont provoqué tout ce mécontentement et toutes ces longues queues devant les agences commerciales de la compagnie. Quant au calcul de la consommation par estimation, on peut se demander pourquoi le relevé n’a pas été effectué par les agents de Sonelgaz alors que cela ne présente aucun risque pour ces agents du point de vue sanitaire. Ce service, tout comme celui de la maintenance et des réparations de pannes, sont essentiels dans l’activité distribution de la compagnie.



Distanciation, le chainon manquant

La Poste n’est pas en reste. Face aux longues attentes devant les agences commerciales de Sonelgaz, des clients se sont rendu aux agences postales pour payer leurs factures d’électricité. Dans l’une de ses agences, la queue n’est pas longue. Mais il faut du temps, parfois une à deux heures. Mais là aussi pas de numéro pour éviter les longues files, pas de respect des règles de distanciation par certains citoyens.

Algérie Télécom, contrairement à Sonelgaz, coupe immédiatement l’internet pendant cette période de confinement, ne tenant pas compte des personnes dont les ressources financières sont fragilisées par cette pandémie. Dans une agence d’Algérie Télécom de la capitale, on enregistre un flux incessant et important de clients venus pour la plupart payer la facture internet. Mais là, les clients peuvent respirer. C’est par numéro. Ce qui favorise la distanciation.

Non loin de là, devant une APC, une trentaine de personnes se sont attroupées à l’entrée. Les portes sont fermées à 11H20. L’agent justifie : «La Mairie ferme à midi et n’ouvre pas l’après-midi.» Plusieurs personnes ne portent pas de masque et la distanciation à l’évidence n’est pas respectée, ce qui n’a pas l’air de déranger l’agent de sécurité sur place pour veiller au respect des règles anti-Covid-19. <

