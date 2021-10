Synthèse PAR INES DALI

La santé mentale déjà fragile des jeunes a été accentuée par la pandémie du nouveau coronavirus. L’Unicef en a fait le constat dans un rapport publié hier. «L’épidémie de Covid-19 n’a fait qu’aggraver la santé mentale des enfants et des adolescents dans le monde, qui nécessite davantage d’investissements», a écrit l’instance onusienne, ajoutant que «les conséquences de la pandémie sont considérables, et il ne s’agit là que de la partie émergée de l’iceberg».

Avant même que la pandémie ne survienne, bien trop d’enfants souffrant de problèmes de santé mentale n’étaient pas pris en charge», a assuré la directrice générale de l’Unicef, Henrietta Fiore, dans un communiqué. Au niveau mondial, «plus d’un adolescent sur sept âgé de 10 à 19 ans vivrait avec un trouble mental diagnostiqué», et «près de 46.000 adolescents se suicident chaque année, ce qui en fait l’une des cinq principales causes de décès pour cette tranche d’âge», selon l’Unicef. Or, «seuls 2% environ des budgets publics alloués à la santé sont affectés à la santé mentale dans le monde». La situation a été «aggravée par la pandémie» de Covid et «les restrictions» qu’elle a entrainées. «Au moins un enfant sur sept dans le monde a été directement touché par des mesures de confinement et plus de 1,6 milliard d’enfants ont vu leur éducation négativement affectée», a souligné l’agence onusienne.

«La perturbation du quotidien, de l’éducation, des activités récréatives ainsi que les préoccupations liées aux revenus et à la santé de la famille ont généré chez de nombreux jeunes un sentiment de peur, de colère et d’inquiétude pour l’avenir», a-t-elle poursuivi. Dans son rapport, l’Unicef appelle à «investir de toute urgence dans la santé mentale des enfants et des adolescents». «La santé mentale fait partie intégrante de la santé physique (…). Nous avons trop longtemps négligé, tant dans les pays riches que dans les pays pauvres, l’importance de comprendre cet enjeu et d’investir suffisamment dans ce domaine», a recommandé la directrice générale de l’Unicef. n

Articles similaires