Par Nadir Kadi

Dans un communiqué publié le 19 mars, le Syndicat national autonome des inspecteurs du travail (SNAIT) a fait savoir qu’il maintenait la possibilité d’engager une «grève illimitée» dès le 15 mai prochain en cas de «non-réponse» de la tutelle.

Le syndicat qui revendique notamment l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs, mais aussi la «promotion» des travailleurs du secteur, annonce par ailleurs que les inspecteurs engageront une série de mesures visant, visiblement, à maintenir la pression sur la tutelle. Une «limitation» du volume de travail des inspecteurs du travail est en ce sens attendue.

Le SNAIT explique que suite à une «série de rencontres et discussions engagés dès 2019 par le bureau national au niveau du ministère du Travail et avec l’Inspection générale du travail», le syndicat a constaté que le ministère «ignore les revendications des inspecteurs du travail…». Il déclare en ce sens avoir pris la décision de «plafonner le nombre global de visites d’inspection à 15 sorties par mois» mais aussi «de boycotter» toute nouvelle «discussion avec la tutelle, à l’exception de ce qui relève du droit de grève». Ainsi, sans donner de date précise de l’entrée en application de la mesure, le syndicat appelle les inspecteurs du travail à «respecter la consigne (…) tant que les revendications ne sont pas satisfaites».

Revendications qui restent principalement d’ordre socioprofessionnel, le syndicat rappelle notamment que les inspecteurs du travail qu’il représente demandent que «la profession soit mieux considérée» du fait notamment que «sa création fait suite aux conventions et accords internationaux signés et ratifiés par l’Algérie». Ainsi, il est précisé que les conditions de travail actuelles ne permettent pas aux agents et inspecteurs d’exercer dans des conditions minimales, «l’administration n’a pas réussie à garantir la disponibilité de fournitures de bureau simple, papier, crayons, encre…». Dans ce contexte, le syndicat qui se dit «convaincu que la tutelle n’œuvrera pas à répondre aux revendications» ajoute que les inspecteurs du travail réclament également des «véhicules de service pour se rendre sur les lieux de travail». Quant à la promotion des carrières des inspecteurs, le syndicat explique que la demande visant à rétribuer les heures de travail supplémentaire ou encore la revendication de «bénéficier de primes et avantages» au travers du fonds de garantie des accident de travail, ont été ignorées par le ministère : «Le ministère n’a pas répondu au motif que le secteur fait partie de la Fonction publique, or d’autres organismes de contrôle de la Fonction publique bénéficient déjà de ces avantages».

