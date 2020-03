Des Algériens sont encore en souffrance dans les aéroports d’Istanbul, en Turquie, et de Kuala Lampur, en Malaisie, attendant un hypothétique rapatriement après la suspension des liaisons aériennes. Des voyageurs, qui endurent depuis près d’une semaine des conditions extrêmes dans des aéroports de pays ayant basculé dans une situation de confinement. Ces Algériens, qui n’arrêtent pas de lancer des appels aux autorités en vue de leur rapatriement, se sentent abandonnés. La condition d’anxiété mondiale, où chaque pays semble se limiter à gérer sa propre situation interne, ajoute à ce sentiment d’être délaissé. Le Président de la République a bien donné instruction pour rapatrier tous les Algériens bloqués à l’étranger. Un certain nombre d’opérations ont eu lieu les premiers jours. Et il y eut une suspension des rapatriements après l’annonce des mesures pour contrer la propagation du coronavirus. Cette suspension reste incompréhensible. Certaines mauvaises langues l’imputent aux difficultés rencontrées par les autorités face à des voyageurs qui refusent de se soumettre aux procédures liées à la grave situation sanitaire actuelle. La difficulté à préparer un dispositif efficace pour recevoir ces voyageurs et les orienter vers leurs lieux de confinement dans des conditions décentes. Cependant, il reste toujours des Algériens bloqués dans des aéroports étrangers qui demandent que leur pays les prenne en charge. Le nombre de passagers algériens bloqués à Istanbul est estimé entre 1 000 et 1 200 passagers dont 200 disposent de billets Air Algérie, et 180 en Malaisie. La situation de détresse des passagers algériens dans les aéroports étrangers devrait inquiéter les autorités. C’est une question de souveraineté nationale. En tout état de cause, des contacts sont en cours entre les autorités algériennes et turques afin de pouvoir rapatrier nos compatriotes. Espérons une solution rapide pour effacer ce sentiment d’abandon qui fait du tort à l’image de l’Algérie à l’étranger. L’Algérie, qui a été parmi les premiers pays du monde à entamer le rapatriement de ses ressortissants de Chine, dès la déclaration du coronavirus.