Le quotidien catalan Sport révèle que les joueurs du FC Barcelone vont envoyer une lettre à Josep Maria Bartomeu pour se plaindre de la manière et de la communication de la direction catalane, qui demande à ses joueurs de baisser encore une fois leur salaire. Lionel Messi et ses coéquipiers sont remontés. Entre le board du FC Barcelone et les membres de l’effectif catalan, ce n’est toujours pas ça. Vendredi, Rac1 a annoncé que les joueurs des Blaugrana avaient refusé de subir une nouvelle perte de salaire pour combler les trous dans le budget barcelonais. Et samedi, l’affaire va plus loin selon Sport. Le quotidien catalan explique que le vestiaire catalan va envoyer une lettre à Josep Maria Bartomeu et en révèle le contenu.



L’impact de la COVID-19

Dans cette lettre, les joueurs ne cachent pas leur exaspération. Ils considèrent que les dirigeants du Barça n’ont pas agi correctement de cette affaire. Pour eux et comme le révèle Sport, ce n’est ainsi pas normal que le club les ait informés uniquement par mail, alors que la majorité d’entre eux étaient avec leur sélection, loin de la Catalogne. Ils fustigent aussi le manque d’informations données par la direction catalane sur la situation. Et ils demandent également à avoir plus de représentants lors de la réunion pour évoquer cette baisse des salaires : un seul joueur étant convié à la table des négociations.

Touché de plein fouet par cette crise du Covid-19, le Barça, qui a perdu près de 30% de ses revenus entre les baisses significatives de billetterie et de ventes de produits dérivés, aurait demandé à ses joueurs (effectif pro et équipe B, précise la Rac1) de réduire leurs émoluments de 30% selon les médias. Pour rappel, les coéquipiers de Lionel Messi avaient accepté en avril dernier de diminuer temporairement leurs rémunérations. Mais cette fois, ils seraient agacés par le comportement de leur direction. Les temps sont décidément compliqués en Catalogne. n

