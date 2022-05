La presse espagnole fait de Kylian Mbappé un joueur du Real Madrid. Les déclarations du champion du monde aux trophées UNFP n’ont fait que renforcer les convictions de Marca. Ce ne serait plus qu’une question de jours alors que le Real Madrid afficherait une grande confiance dans ce dossier capital. C’est un cirque qui dure depuis de longs mois mais qui touche bientôt à sa fin. Chaque mot sorti de la bouche de Kylian Mbappé est analysé, décortiqué et (sur)interprété par la presse espagnole. Son discours lors des trophées UNFP, où il fut élu sans surprise meilleur joueur de l’année, n’a évidemment pas fait exception et les médias ibériques, qui n’ont jamais vraiment douté de l’arrivée du champion du monde au Real Madrid, sont formels : ce n’est plus qu’une question de jours pour que Mbappé rejoigne Madrid.



Trois signes qui actent son départ

« C’est fini », titrait hier Marca en tronquant une partie de l’intervention du champion du monde. « C’est fini, il manque des détails, mais c’est fini. Ma décision sera bientôt dévoilée », a-t-il précisé au micro de la Chaîne L’Equipe. Mais le quotidien espagnol explique : « Le Real Madrid est confiant et calme. L’avenir du footballeur français, déjà madrilène, ne fait aucun doute. Ni les problèmes de droits à l’image, ni le montant de la prime à la signature, ni l’adaptation du Français au schéma d’Ancelotti. Aucun des différents problèmes qui pourraient obscurcir la fin de l’opération n’inquiète le Real Madrid ».

Comme à son habitude, l’émission El Chiringuito a décrypté tous les messages envoyés par Mbappé durant la soirée. Alors qu’en février, Mbappé annonçait que terminer meilleur buteur du PSG était un objectif, il s’est dit dimanche satisfait de figurer dans le top 3. Signe, pour l’émission espagnole, que son départ est acté.

Articles similaires