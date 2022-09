Le milieu espagnol Pablo Martin Paez Gavira, alias Gavi, a prolongé mercredi son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2026, a annoncé le club catalan dans un communiqué. Les Blaugranas ont par la même occasion fixé une clause libératoire astronomique d’1 millard d’euro pour sécuriser l’international espagnol (10 sélections). Une habitude pour le Barça qui a fixée ce montant à tous les jeunes de son effectif qu’il a récemment prolongés, tels qu’Ansu Fati, Pedri, Araujo ou encore la recrue estivale française Jules Koundé. A 18 ans, le natif de Los Palacios y Villafranca, en Andalousien s’était imposé dès la saison dernière comme un titulaire indéboulonnable du milieu de terrain catalan. Il a été formé à la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, entre 2015 et 2021 avant de faire ses débuts avec l’équipe première le 29 août 2021 contre Getafe (2-1), à tout juste 17 ans. Il a notamment disputé les sept matches des Blaugranas depuis le début de saison, dont six en tant que titulaire. Avec son coéquipier Pedri, il incarne le présent et l’avenir du Barça et de la sélection espagnole. Une cérémonie pour la signature du nouveau contrat de Gavi est organisée jeudi à 18 heures au Camp Nou.

