Libre comme l’air depuis désormais un mois, et son limogeage du FC Barcelone, Ernesto Valverde s’est exprimé sur son avenir.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach espagnol ne se ferme aucune porte : « J’avais décidé de prendre un peu de temps pour moi, parce que cela faisait longtemps que je n’avais pas de pause.

On verra. Rien n’est encore décidé. La vérité, c’est que j’aime faire des choses étranges. On me parle beaucoup de la Premier League et je réponds que j’aimerais aller en Australie.» a confié l’Ibère depuis une apparition publique à Bilbao comme rapporté par Foot Mercato.

