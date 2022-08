La cour d’Alger a condamné ce 09 août Oussama Rezagui, propriétaire de la société “Future Gate” qui a escroqué des étudiants qui voulaient poursuivre leurs études à l’étranger, à six ans de prison ferme alors qu’elle a innocenté l’influenceuse Numidia Lezzoul et condamné Farouk Boudjemline dit “Rifka” et Mohamed Aberkane dit “Stanley” chacun à six mois de prison ferme.

Le Procureur général près la Cour d’Alger avait requis, le 06 août dernier, une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (01) million de DA à l’encontre du dénommé Oussama Rezagui, propriétaire de la société “Future Gate” qui a escroqué des étudiants qui voulaient poursuivre leurs études à l’étranger.

Une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA a été également requise à l’encontre des autres accusés dans cette affaire à leur tête les influenceurs Numidia Lezoul, “Rifka” et “Stanley”.

Les accusés étaient poursuivis pour “escroquerie, faux et usage de faux de documents administratifs et bancaires, blanchiment d’argent et violation de la réglementation régissant le mouvement des capitaux”.

Les influenceurs quitteront aujourd’hui la prison après avoir purgé leurs peines.