La sélection algérienne d’escrime a décroché trois médailles (1 or, 2 bronze) lors de la 3e journée des Championnats d’Afrique seniors de la discipline, disputée vendredi à Casablanca (Maroc). La médaille d’or algérienne a été remportée par Zahra Kahli qui a battu en finale du sabre féminin l’Egyptienne Nada Hafez (15-10), alors que les deux médailles de bronze sont revenues à Saoussen Boudiaf (sabre féminin) et Youcef Madi (fleuret masculin). Les autres escrimeurs algériens engagés aux Championnats d’Afrique se sont contentés des places d’honneur, à l’image de Meriem Mebarki (5e au fleuret féminin) ou encore Raphael Berkani (8e épée masculine). L’Algérie prend part au rendez-vous de Casablanca avec une sélection composée de 21 athlètes (11 dames et 10 messieurs) dans les trois armes : sabre, épée et fleuret. «A l’issue des Championnats d’Afrique seniors, nos athlètes entameront directement un stage au niveau du village méditerranéens d’Oran», a déclaré le président de la Fédération algérienne d’escrime Hocine Ameziane, avant le départ de la délégation algérienne au Maroc. n

