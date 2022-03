Une escalade du conflit en Ukraine aurait des conséquences économiques «dévastatrices» au niveau mondial, a prévenu samedi le Fonds monétaire international (FMI). Outre le conflit lui-même, les sanctions imposées à la Russie «auront aussi un impact substantiel sur l’économie mondiale et les marchés financiers, avec des effets collatéraux pour d’autres pays», a également averti le FMI. Même si les prévisions restent soumises à une «extraordinaire incertitude», «les conséquences économiques sont déjà très sérieuses», constate l’institution. La flambée des prix de l’énergie et des matières premières en général, avec un baril de pétrole désormais proche de 120 dollars, ajoutent à la poussée inflationniste que connaissait déjà le monde en sortie de pandémie. «Le bond des prix aura des effets dans le monde entier, en particulier sur les ménages modestes pour lesquels les dépenses alimentaires et d’énergie représentent une proportion plus importante» de leur budget que la moyenne, anticipe le Fonds. Quant à l’Ukraine, il est «déjà clair» que le pays aura à faire face à des coûts «significatifs» lié au redémarrage de l’économie et à la reconstruction des bâtiments et installations détruits ou endommagés.

