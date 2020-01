Le président turc Recep Tayyip Erdogan effectuera, aujourd’hui, une visite de deux jours en Algérie. Erdogan sera accompagné par une forte délégation d’hommes d’affaires turcs. A l’ordre du jour, des discussions sur les relations bilatérales et, bien sûr, la question libyenne, l’un des dossiers les plus chauds à l’heure actuelle sur le plan régional.

Alger et Ankara envisagent de créer une instance dans l’objectif de mettre en place un «Haut conseil de coopération stratégique algéro-turc» qui pourrait booster les relations jugées excellentes entre les deux pays. En février 2018, lors de la dernière visite de Recep Tayyip Erdogan à Alger, les deux pays avaient signé des accords de partenariat et de coopération ainsi que des mémorandums d’entente dans plusieurs secteurs, dont l’énergie, l’agriculture, le tourisme, l’enseignement supérieur, la culture et la diplomatie. Le dossier libyen sera bien évidemment au cœur des discussions lors de cette visite d’Erdogan.

Ayant signé un accord stratégique avec le gouvernement libyen de Tripoli, le GNA de Fayez Al-Sarraj, Ankara est devenu un acteur de premier plan dans la crise en se disant prêt à intervenir militairement en Libye pour contrer l’offensive des troupes du maréchal Khalifa Haftar. Ce qui n’aura fait que compliquer une situation déjà tendue sur le terrain où le bruit des armes continue à parasiter les efforts diplomatiques. Les autorités algériennes rejettent l’idée de toute ingérence étrangère en Libye et les Turcs devront redoubler de persuasion à Alger pour défendre leur position dans une crise multidimensionnelle où plusieurs acteurs sont en activité. Lors de la rencontre, qui s’est tenue à Alger jeudi dernier, les représentants des pays voisins de la Libye (Tunisie, Égypte, Tchad, Mali, Soudan, Niger et Algérie) ont sans ambiguïté rejeté «toute ingérence étrangère» en Libye. Une position de principe qui semble une carte non négociable pour Alger pour qui, la stabilité passe d’abord par la non-ingérence. La Turquie, qui s’est engagée dans le terrain libyen particulièrement miné, voudrait avoir le soutien de l’Algérie qui s’est installée comme un acteur régional incontournable dans tout processus futur dans ce pays déstabilisé. L’on parle de l’intention d’Alger de plaider pour une participation active de la Turquie dans le processus de dialogue inclusif pour la résolution «pacifique et politique» de la crise libyenne.