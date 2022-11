Les cavaliers du club équestre « El-Assil» de Skikda se sont distingués aux épreuves du 2è et dernier tour des qualifications du challenge mondial de saut d’obstacles catégorie «A», clôturé samedi soir au centre équestre « l’Etrier Oranais», après trois jours de compétition.

Le cavalier Souheib Mostefaoui, du club équestre «El-Assil» de Skikda montant «UP tow you smilly», s’est illustré en décrochant la première place à l’issue d’un sans-faute sur des obstacles de 1,30 mètre. A l’issue de cette l’ultime étape des qualifications du challenge mondial, le cavalier Souheib Mostefaoui représentera l’Algérie à la phase finale du challenge mondial FEI de la catégorie «A», prévu en 2023 au Chili.

Cette compétition, organisée conjointement par le FEA et le club équestre «Etrier Oranais» sous l’égide de la fédération équestre internationale (FEI), a regroupé une vingtaine de couples cavaliers et chevaux de différents clubs équestres de pays âgés de 15 ans et plus titulaires de 1er et 2e degré et chevaux 6 ans et plus.

