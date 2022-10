Mohamed Touileb

Il était censé rester ouvert jusqu’au 2 novembre mais la Fédération algérienne de football a décidé de l’annuler. L’appel d’offres national et international pour choisir un équipementier pour les sélections nationales à compter de janvier prochain a été retiré par l’instance fédérale. Cela accentue un peu plus la confusion autour de ce dossier. Le contrat entre la FAF et Adidas expire le 31 décembre prochain. Par conséquent, l’instance fédérale informait, le 24 août dernier, du lancement d’un avis d’appel d’offres «national et international ouvert à la concurrence pour le choix d’un équipementier pour la fourniture d’équipements sportifs (vêtements et accessoires) pour ses équipes nationales et ses membres».



Les soumissionnaires ne se sont pas bousculés

Cependant, cette opération n’ira finalement pas au bout. Il n’y aura pas d’ouverture des plis. Tout s’est manifestement joué sur une opération gré à gré si l’on se rappelle la déclaration faite, le 07 octobre écoulé, par Djahid Zefizef, président de la FAF. En effet, ce dernier révélait qu’“on va signer un contrat avec un grand équipementier ce mois-ci”. Cela confirmait, à demi-mots, la non-reconduction du bail avec Adidas. Par ailleurs, une autre marque allemande, Puma en l’occurrence, tiendrait la corde pour être le futur sponsor équipements pour les camarades de Riyad Mahrez. Information évoquée par nos soins. En tout cas, la rétraction de la structure footballistique est peut-être due à un manque d’intérêt pour cet appel d’offres. Même s’il y avait des «soumissionnaires» comme le laissait croire l’avis d’annulation. Le préjudice est compréhensible compte tenu des récents résultats d’ « El-Khadra » qui manquera la Coupe du monde 2022 au Qatar. En tout cas, tout le monde attend de savoir avec qui la FAF va collaborer pour suppléer le départ annoncé (mais manifestement pas consommé) de la marque aux trois bandes. Tous les scénarios deviennent plausibles. n

