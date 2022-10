L’équipe nationale devrait jouer deux matchs amicaux lors de l’exceptionnelle fenêtre internationale de novembre en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, tournoi pour lequel les Verts ne sont pas qualifiés. Si la Suède et l’Afrique du Sud devraient être les adversaires, les lieux des deux rencontres ne sont pas encore définis. La Fédération algérienne de football (FAF) n’a, pour cette raison, pas finalisé le programme du prochain regroupement des protégés de Djamel Belmadi.

Par Mohamed Touileb

Le refus est catégorique. Les autorités françaises ont jugé risqué de donner l’autorisation à l’organisateur du match Algérie – Suède compte tenu du risque que représenteraient les supporteurs algériens sur le plan sécuritaire. Pourtant, en octobre 2019, l’équipe

Crainte injustifiée de débordements

L’appréhension française serait due aux derniers événements lors du match entre le Brésil et la Tunisie au Parc des Princes (Paris). Pour ce qui est de l’explication face aux Suédois, le stade Orange Vélodrome de Marseille était évoqué avant de se rabattre sur celui du Havre. Mais les deux antres ne devraient finalement pas accueillir cette affiche pour les raisons avancées plus haut.

Ainsi, il n’y aurait que deux options pour l’instant : se produire à Stockholm ou à Alger. Et c’est la première éventualité qui reste plausible. Mais il y a un problème, les « Fennecs » seront obligés de partir en Suède dans la foulée de leur première sortie contre l’Afrique du Sud (qui serait l’adversaire africain évoqué par la FAF même si les noms du Burkina Faso et Niger ont surgi) programmée au 16 du mois prochain.



Hamlaoui en alternative

Cette explication avec les « Bafana Bafana », qui pouvait se tenir au nouveau stade de Baraki, devrait finalement se jouer dans l’enceinte de Chahid Hamlaoui à Constantine. Ainsi, après avoir visité Oran et l’Ouest du pays en septembre écoulé face à la Guinée et le Nigéria, les camarades d’Islam Slimani devraient se rendre dans l’Est-cette fois. Dans un premier temps, il était envisagé de se rabattre sur le stade 5 juillet 1962 (Alger). Mais la déclaration de, Saïd Hakas, Directeur de la Jeunesse et des Sports (DJS), révèle que le stade Chahid Hamlaoui devrait être le théâtre de la prochaine sortie d’« El-Khadra ». Cela confirme les déclarations d’Abderrazak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Pour rappel, les autorités du pays ont décidé de « verrouiller » les 4 antres qui accueilleront les rencontres du CHAN-2022 qui se déroulera en Algérie du 13 janvier au 04 février prochains. D’ailleurs, l’équipe nationale A’ a été contrainte de programmer son prochain rassemblement à Tabarka (Tunisie) où elle jouera le Niger et le Mali le 29 octobre et le 02 novembre.

Les « A » auront donc une dérogation exceptionnelle par les autorités même s’ils n’ont aucune grande échéance qui se profile… contrairement aux locaux. n