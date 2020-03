C’est une mauvaise nouvelle qui changera le visage du milieu de terrain de l’équipe nationale. Pièce-maîtresse dans le onze de Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, Adlène Guedioura a contracté une blessure sérieuse au genou avec une rupture des ligaments qui a été diagnostiquée hier après examen. Les « Fennecs » perdent ainsi un élément important dans leur troupe pour une longue durée. A commencer par la double confrontation dans les éliminatoires de la CAN 2019 face au Zimbabwe au mois de mars

(26 et 29). Un véritable coup dur.

Avant le triomphe lors de la CAN 2019 l’été dernier en Egypte, Belmadi a répété sans cesse que Guedioura n’était pas un choix par défaut. Constat confirmé tout au long du tournoi dans lequel le milieu défensif a été utilisé comme titulaire. Avant cela, sa convocation constituait un gros point d’interrogation. Beaucoup ont trouvé incompréhensible que celui qui n’avait pas trop joué à Middlesbrough (D2 anglaise) soit retenu parmi les 23 Fennecs concernés par la messe africaine.

Et puis, vint cette veille de finale face au Sénégal quand le driver de l’EN a décidé de débarquer en conférence de presse accompagné de son poulain. Une manière pour lui de le récompenser et lui offrir une sorte de revanche sur le sort et ceux qui lui ont fait du tort. Il y aussi eu ces mots du coach et cet hommage vibrant : « Si j’ai insisté aujourd’hui pour que Adlène vienne en conférence de presse avec moi ce n’est pas pour rien et c’est très significatif. Le fait qu’il puisse animer une conférence de presse la veille d’une finale de Coupe d’Afrique des nations est très symbolique. Et je tenais vraiment à dire et à faire savoir devant tout le monde l’importance d’un joueur comme lui. »

Pas évident à remplacer

Le premier responsable de la barre technique de l’EN a aussi rappelé que « c’est évidemment un joueur qui a été fortement contesté à l’annonce de ma lise et même très critiqué. Cela a même dépassé les limites. On a vite oublié ce qu’un joueur de la trempe de Adlène a pu réaliser jusqu’à présent avec l’équipe nationale. » La suite, on la connaît. Un titre continental et un Guedioura décoré d’or à 33 ans après

9 ans de loyaux services en sélection où il avait compilé 50 sélections. Après le sacre, il a ajouté 5 autres capes contre le Bénin, la République démocratique du Congo et la Colombie dans lesquels il a débuté à chaque fois. Il enchaînera avec deux sorties officielles dans les éliminatoires de la CAN 2021 en réception de la Zambie et le déplacement au Botswana. C’est pour dire que l’actuel sociétaire d’Al-Gharafa (Qatar) manquera cruellement aux «Verts» lors des prochaines rendez-vous. A 34 ans, il lui sera peut-être difficile de se remettre d’une blessure aussi compliquée avec un risque de rechute qui reste omniprésent et conséquent. Toutefois, le guerrier qu’il a toujours été, le colosse de l’entre-jeu pourrait surprendre plus d’un et revenir pour les futures échéances. Surtout que Belmadi lui a toujours témoigné ce soutien indéfectible. Reste désormais à trouver un suppléant. Ce contretemps pourrait précipiter un retour de Nabil Bentaleb, qui évolue à Newcastle depuis janvier et son arrivée sous forme de prêt de Schalke 04 (Allemagne), par exemple. Evolution à suivre.n