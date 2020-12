Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie de football Djamel Belmadi, a tenu à apporter son soutien au milieu international de Schalke 04 (Div.1 allemande) Nabil Bentaleb, victime de propos racistes en Allemagne. « Je tiens d’abord à soutenir Bentaleb dans cette épreuve, non pas pour sa mise à l’écart, mais du traitement qu’il vient de subir via les interventions d’un pseudo-consultant qui cache en réalité un racisme et une haine avérée derrière un costume de consultant « , a réagi Belmadi, dans un enregistrement sonore diffusé mardi sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF). Présent lors d’une émission sur la chaîne sportive allemande Sport 1, l’ancien international allemand Steffen Freund s’en est pris violemment à Bentaleb, écarté quelques jours plus tôt par son club pour des raisons disciplinaires. « Bentaleb n’est pas discipliné en raison de ses origines franco-algériennes. Ses origines et sa pauvreté ont joué un rôle dans la façon dont il a grandi en tant que personne », a-t-il déclaré. Le club a aussitôt réagi via ses canaux sur les réseaux sociaux : « La suspension de Nabil Bentaleb et Amine Harit n’a rien à voir avec leurs origines ! Cela n’a fondamentalement rien à voir ». « En tant qu’Algérien, et sélectionneur de l’équipe nationale, au nom de la Fédération algérienne et de notre pays, on ne peut pas laisser passer ce genre de propos scandaleux, offensants sur l’Algérie. A travers Nabil, c’est tout notre pays qui est visé. Ce malheureux raciste dénué de toute conscience, de toute intelligence qui n’a pas trouvé d’autres raisons sur la mise à l’écart de Nabil, que de s’en prendre à son origine, sa race, à son Algérianité », a regretté Belmadi. Avant de conclure : » Ce genre de choses ne peuvent pas rester impunies. Nous devons nous élever contre ce genre de propos. J’appelle à ce que toutes les instances du football : Fédération internationale (Fifa), Fédération allemande, et club, à réagir rapidement. On n’acceptera pas que des propos prononcés en toute impunité sur un plateau TV restent impunis. Nabil a tout mon soutien « . De son côté, la FAF a condamné avec fermeté ces » propos désobligeants et teintés de racisme à l’encontre de l’international algérien ». » La Fédération algérienne de football, à travers son Président, Kheireddine Zetchi, et le sélectionneur national, Djamel Belmadi, est indignée et condamne fermement ces propos tout en apportant son soutien indéfectible à Bentaleb. La FAF souhaite à ce que des mesures disciplinaires exemplaires soient prises à l’encontre de l’auteur de ce grave dérapage de la part de la Fédération allemande de football et de la Fifa, qui, toutes deux, se veulent en phase dans le combat contre ce fléau qu’est le racisme ».

