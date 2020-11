Le milieu lyonnais Houssem Aouar, touché dimanche en club contre Saint-Etienne (2-1), a déclaré forfait pour le rassemblement de l’Equipe de France et n’a pas été remplacé, a annoncé lundi le sélectionneur Didier Deschamps. «Après avoir examiné Houssem Aouar et la blessure qu’il a eu hier (dimanche), on va le laisser à la disposition de Lyon», a déclaré Deschamps lors d’une visio-conférence de presse à deux jours de l’amical France-Finlande. Aouar avait été appelé en remplacement de Nabil Fekir, lui aussi blessé, mais il est sorti en boitant dimanche soir en championnat, touché à une cuisse. Le milieu, qui a fêté sa première sélection en octobre, ne sera pas remplacé, a ajouté Deschamps. Celui-ci doit gérer plusieurs blessures en ce début de rassemblement et avait d’ailleurs convoqué initialement 26 joueurs, soit trois de plus que la limite de joueurs mobilisables en soir de match. Kylian Mbappé, gêné musculairement à une cuisse, est lui «entre les mains du staff médical».

